Sensacja na Marsie. Znaleziono pączka. Sami zobaczcie

Planetarny łazik misji NASA Perseverance bada marsjański krater o szerokości 45 km zwany Jezero. Miliardy lat temu znajdowało się w tym miejscu duże jezioro i delta dwóch rzek, które spływały z wyższych terenów. Łazik eksploruje tą pozostałość po wodnym środowisku, szukając śladów dawnego życia. Zbiera także próbki z powierzchni karteru dla naukowców, które ma dostarczyć na Ziemię po powrocie.

Łazik ma pomóc określić, jakie zasoby dostępne na planecie mogą wykorzystać ludzie, którzy w przyszłości zostaną wysłani na Marsa. Osoby planujące i opracowujące przyszłe załogowe loty na Czerwoną Planetę będą mogły wykorzystać wiedzę dostarczoną przez Perseverance, aby określić zagrożenia powodowane przez pył marsjański i opracować technologię przetwarzania dwutlenku węgla do produkcji tlenu.

W piątek 23 czerwca łazik zrobił zdjęcie dużego, ciemnego kawałka skały z dziurą pośrodku. Intrygujący element na powierzchni planety otoczony jest innymi odłamkami o podobnym odcieniu, co wskazywać może na wspólne pochodzenie. Przypuszczalnie są to obiekty spoza planety, który spadły na nią z przestrzeni kosmicznej.

#PPOD: @NASAPersevere took a picture using the SuperCam Remote Micro-Imager on 23 June 2023 of a donut-shaped rock off in the distance, which could be a large meteorite alongside smaller pieces. Credit: @NASA @NASAJPL @Caltech @LosAlamosNatLab @CNES @IRAP_France @mars_stu pic.twitter.com/9EFTr5tlno