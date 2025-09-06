Kosmos

Wkrótce pojawi się krwawy księżyc. Rzadkie zjawisko widoczne w Polsce

Wieczorem, w niedzielę 7 września będzie widoczne dość rzadkie zjawisko. Mowa o całkowitym zaćmieniu, zwanym również "czerwonym księżycem".

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:44

Krwawy księżyc widoczny w Polsce

Dalsza część tekstu pod wideo

W niedzielę 7 września o godzinie 19:31 czasu polskiego zaobserwujemy specyficzną formę całkowitego zaćmienia księżyca, w trakcie której nasz satelita przybierze głęboko czerwoną barwę.

Ten nietypowy kolor Księżyc zawdzięczy Ziemi, która znajdzie się w podanym czasie bezpośrednio pomiędzy Księżycem a Słońcem. To właśnie cień rzucany przez Ziemię na powierzchnię Księżyca spowoduje ten efekt – światło słoneczne które przechodzi przez ziemską atmosferę odbije się i rozproszy promienie niebieskie, a promienie czerwone dosięgną wtedy Księżyca.

W miejscach bez zachmurzenia, zjawisko całkowitego zaciemnienia powinno być widoczne około godz. 19:31 czasu polskiego. Swoje maksimum osiągnie o 20:13 i będzie zauważalne jeszcze do 20:53. Co ciekawe – będzie ono widoczne gołym okiem i nie wymaga żadnego zabezpieczenia wzroku – blask krwawego księżyca nie ma takiej jasności co w przypadku tradycyjnego zaćmienia.

Krwawy księżyc będzie nisko nad horyzontem i będzie się wydawał większy niż w rzeczywistości. Aby zapewnić sobie najlepszy widok (także na potrzeby astrofotografii), warto znaleźć miejsce obserwacyjne pozbawione drzew i budynków.

Następny "krwawy księżyc" będzie widoczny w sierpniu 2026 r., ale w formie częściowego zaćmienia.

Image
telepolis
Kosmos krwawy Księżyc zaćmienie Księżyca całkowite zaćmienie księżyca niebo
Zródła zdjęć: Deutschland Abeglichtet / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Guardian