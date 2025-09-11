Znaleziono dowody życia na Marsie. Dokonał tego łazik Perseverance

Warto jednak pamiętać, że nie jest to dowód ostateczny, a pośredni. Otóż łazik ten odkrył biosygnaturę w próbce skały, która dostała poetycką nazwę Sapphire Canyon. Ta została pobrana w 2024 roku z formacji Bright Angel w kraterze Jezero. Tu warto podkreślić, że eksperci z NASA definiują biosygnaturę jako materiał lub strukturę, która mogła powstać w wyniku aktywności biologicznej. Jednak potwierdzenie tego stanu rzeczy wymaga dalszych badań, co może być utrudnione z powodu dość skromnego zestawu narzędzi na pokładzie Perseverance.

Życie na Marsie

Do najważniejszego: odkrytych biosygnatur. Otóż te zostały określone przez naukowców cętkami lamparta z powodu ich kształtu i barwy. Powstały one na skutek reakcji chemicznej dwóch różnych minerałów bogatych w żelazo. Mowa tu o wiwianitemie i greigitemie. Wiwianitem to minerał, który tworzy się np. w osadach, torfowiskach albo w pobliżu rozkładających się resztek organicznych. Natomiast greigitem jest minerałem siarczkowym, który na Ziemi potrafią wytwarzać niektóre mikroorganizmy.