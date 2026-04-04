Groźne ataki GeForge. Infekują VRAM, mają poważne konsekwencje

Od GPU do przejęcia kontroli nad pamięcią

Nowe ataki, zwane "GeForge" i "GDDRHammer" zostały opisane przez portal gddr.fail i Ars Technica. Stworzyli je badacze zabezpieczeń, w oparciu o działanie złośliwych ataków "Rowhammer" z 2014 r. Te dwie nowe techniki, opracowane przez ekspertów z UNC Chapel Hill, Mohamed bin Zayed University of AI i Georgia Tech są wymierzone w karty graficzne i znajdujący się w nich VRAM. Główną metodą ataku jest tzw. bit-flipping.

Jest to wymuszone fizyczne odwrócenie bitów w pamięci poprzez intensywne "młotkowanie" (stąd w nazwach jest "Hammer"). Chodzi o operacje ciągłego dostępu do wierszy pamięci i wywoływanie zakłóceń elektrycznych, które zamieniają zera w jedynki i na odwrót.

Skutkuje to uszkodzeniem tablic stron GPU, pozwalając na uzyskanie pełnego dostępu do VRAM-u, a nawet do procesora.

Wcześniej tego typu ataki (Rowhammer z 2014 r.) wyłącznie celowały w CPU - dopiero pod koniec 2025 r. udało się po raz pierwszy zaatakować skutecznie GPU, gdy badacze zaatakowali GDDR6 w karcie RTX A6000.

GDDRHammer jest więc kolejnym etapem tej samej historii - tylko o wiele bardziej agresywnym i niebezpiecznym. Ogólna zasada ataku jest niezmieniona - wymusić bit‑flip. Teraz jednak robi się to znacznie skuteczniej. Badacze użyli techniki "memory massaging", czyli przesuwania struktur danych w słabiej chronione rejony VRAM‑u. Nazywa się to "masażem", ponieważ atak przesuwa docelowe struktury danych w takie obszary pamięci, które nie są chronione przed zakłóceniami elektrycznymi (przez sterowniki GPU).

Pozwoliło to uzyskać nawet 129 bit‑flipów w jednym banku pamięci. Celem jest uszkodzenie tablic stron GPU, które odpowiadają za mapowanie adresów pamięci. Gdy się posypią, GPU zaczyna widzieć pamięć tam, gdzie nie powinno, co daje pełny odczyt i zapis VRAM‑u.

Odkryto jednak inny typ ataku, zwany GeForge i tutaj na VRAM-ie się nie kończy. Ataki celują w katalog stron - głębszą warstwę zarządzania pamięcią. Co gorsza, GeForge działa nawet gdy IOMMU jest wyłączone w BIOS-ie, a to ona normalnie pilnuje, by GPU nie mogło swobodnie grzebać w RAM‑ie. W testach wymuszono 1171 bit‑flipów na RTX 3060 i 202 na RTX A6000, co pozwoliło przekierować tablice stron GPU na pamięć CPU — a to oznacza pełne przejęcie maszyny.

Na razie podatne są głównie układy z GDDR6; GDDR6X i GDDR7 nie udało się złamać. Nvidia sugeruje włączenie ECC, ale to zmniejsza VRAM i wydajność. Skuteczniejszą ochroną jest IOMMU w BIOS-ie, które odgradza GPU od pamięci systemowej i blokuje błędne mapowania. Jeśli jest wyłączone lub źle skonfigurowane, atak ma otwartą drogę.