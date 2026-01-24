Google Pixel straci funkcję na wyłączność? Ma trafić do Galaxy S26

Najnowsze doniesienia wskazują, że smartfony Google Pixel mogą stracić ekskluzywny dostęp do pewnej funkcji w Androidzie. Chodzi o zaawansowane opcje bezpieczeństwa, które dotąd były dostępne tylko na urządzeniach Google.

Google Pixel straci wyłączność na funkcje bezpieczeństwa

Informator o pseudonimie AssembleDebug ujawnił na łamach portalu Android Authority, że narzędzie Scam Detection (Wykrywanie Oszustw), ma trafić do Samsung Galaxy S26. Funkcja ta chroniąca użytkowników przed niechcianymi połączeniami oraz podejrzanymi wiadomościami była dotąd zarezerwowana wyłącznie dla Pixeli i wykorzystywała Google Gemini.

AssembleDebug wskazał na nazwy kodowe SM‑S942, SM‑S947 i SM‑S948, znalezione w kodzie aplikacji Telefon na Androidzie. To oznaczenia modeli Galaxy S26, S26 Plus i S26 Ultra, co według informatora stanowi dowód, że rodzina Galaxy S26 otrzyma Wykrywanie Oszustw. Dodał również, że funkcja może być aktywna od razu po premierze.

To kolejny przykład sytuacji, w której funkcja Pixel‑only trafia na inne urządzenia. W przeszłości zdarzało się to rzadko, ale Google coraz częściej rozszerza dostępność swoich rozwiązań poza własną linię smartfonów.

Google wprowadził Wykrywanie Oszustw na Pixele w marcu 2025 roku w ramach dużej aktualizacji. Funkcja wykorzystuje lokalne modele Gemini do analizowania treści wiadomości i wzorców rozmów, aby wykrywać próby oszustwa.