Duży zastrzyk wydajności dla ROG Xbox Ally X. Ważna nowość już wkrótce
Microsoft zapowiedział w trakcie Game Developers Conference 2026 ważną nowość dla przenośnych konsol, jak Asus ROG Xbox Ally X. Dzięki niej gracze zyskają sporo więcej wydajności.
Wreszcie na coś przyda się NPU w ROG-u
Nowa funkcja to Auto Super Resolution, systemowe rozwiązanie w Windowsie, wykorzystujące procesor NPU (do operacji związanych z AI) do skalowania i rekonstrukcji obrazu. Auto Super Resolution nie wymaga żadnej pracy ze strony deweloperów i uzupełnia działanie innych mechanizmów, takich jak Nvidia DLSS, AMD FSR czy RSR.
Microsoft podał, że wsparcie Auto Super Resolution otrzymają gry na DirectX 11 i DirectX 12. Dzięki tej funkcji mamy zyskać do 30% wydajności. Przedstawiciele Xboxa na GDC 2026 zaprezentowali demo na żywo, gdzie Forza Horizon 5 w trybie handheld bez skalowania obrazu wyciągała 35 FPS, a po zastosowaniu Auto SR płynność wzrosła do 51 FPS.
Oczywiście Forza Horizon 5 przy standardowym zasilaniu i maksymalnym TDP na ROG Xbox Ally X i zastosowaniu FSR wyciągała jeszcze więcej, nawet do 100 FPS, tak więc zysk z Auto Super Resolution będzie w takiej sytuacji proporcjonalnie wyższy.
Jedna rzecz, na którą trzeba uważać, to potencjalne opóźnienia albo wprowadzenie tzw. ghostingu do obrazu – niemniej jednak Auto SR zapowiada się bardzo dobrze. Funkcja trafi w swojej pierwszej iteracji na konsole Asus Xbox ROG Ally X (bo te posiadają układ Z2 Extreme z dedykowanym NPU) już w kwietniu 2026 r. Oprócz zyskania wyższej wydajności powinno to odciążyć GPU i potencjalnie wydłużyć czas pracy baterii. Funkcja po trafieniu na ROG Ally X (model z 2025 r.) będzie dalej rozwijana i powinna trafić na inne urządzenia z kompatybilnym NPU.
Warto na koniec dodać, że następna generacja konsoli Xbox, rozwijana pod nazwą kodową Project Helix, będzie korzystać z niestandardowego układu AMD SoC wspierającego nową technikę skalowania obrazu o nazwie FSR Diamond. Podobnie jak Auto SR, FSR Diamond ma wykorzystywać skalowanie wspomagane przez AI, a także ray regeneration dla ray tracingu i path tracingu oraz multi-frame generation, aby zapewnić wyższe rozdzielczości i lepszą jakość obrazu. Choć nowy Xbox pozostaje jeszcze w fazie rozwoju, wprowadzenie Auto SR na sprzęt mobilny może być wczesnym sygnałem, w jakim kierunku Microsoft zamierza rozwijać technologie graficzne oparte na AI w przyszłości. A przy okazji zyskają na tym również posiadacze PC.