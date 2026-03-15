Duży zastrzyk wydajności dla ROG Xbox Ally X. Ważna nowość już wkrótce

Wreszcie na coś przyda się NPU w ROG-u

Nowa funkcja to Auto Super Resolution, systemowe rozwiązanie w Windowsie, wykorzystujące procesor NPU (do operacji związanych z AI) do skalowania i rekonstrukcji obrazu. Auto Super Resolution nie wymaga żadnej pracy ze strony deweloperów i uzupełnia działanie innych mechanizmów, takich jak Nvidia DLSS, AMD FSR czy RSR.

Microsoft podał, że wsparcie Auto Super Resolution otrzymają gry na DirectX 11 i DirectX 12. Dzięki tej funkcji mamy zyskać do 30% wydajności. Przedstawiciele Xboxa na GDC 2026 zaprezentowali demo na żywo, gdzie Forza Horizon 5 w trybie handheld bez skalowania obrazu wyciągała 35 FPS, a po zastosowaniu Auto SR płynność wzrosła do 51 FPS.

Oczywiście Forza Horizon 5 przy standardowym zasilaniu i maksymalnym TDP na ROG Xbox Ally X i zastosowaniu FSR wyciągała jeszcze więcej, nawet do 100 FPS, tak więc zysk z Auto Super Resolution będzie w takiej sytuacji proporcjonalnie wyższy.

Jedna rzecz, na którą trzeba uważać, to potencjalne opóźnienia albo wprowadzenie tzw. ghostingu do obrazu – niemniej jednak Auto SR zapowiada się bardzo dobrze. Funkcja trafi w swojej pierwszej iteracji na konsole Asus Xbox ROG Ally X (bo te posiadają układ Z2 Extreme z dedykowanym NPU) już w kwietniu 2026 r. Oprócz zyskania wyższej wydajności powinno to odciążyć GPU i potencjalnie wydłużyć czas pracy baterii. Funkcja po trafieniu na ROG Ally X (model z 2025 r.) będzie dalej rozwijana i powinna trafić na inne urządzenia z kompatybilnym NPU.