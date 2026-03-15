Nie siedź w domu, zażyj ruchu. Było 5400 zł, a jest 2499 zł

A dotyczy ona roweru typu gravel FONDRIEST Raptor 2.0. Jest to najbardziej ekologiczna konstrukcja wykorzystująca innowacyjny napęd grawitacyjny, który uaktywnia się podczas jazdy z górki. Na płaskim terenie i pod górkę możemy skorzystać z nowatorskiego systemu przekładni, dzięki któremu przemieszczamy się i odbywamy sesję treningową ćwiczenia nóg jednocześnie. W skrócie: nie jest to rower elektryczny, a klasyczna konstrukcja przyzwoitej klasy.

Dalsza część tekstu pod wideo

FONDRIEST Raptor 2.0 rower w cenie przyzwoitego samochodu teraz w cenie szrotu

Cena wyjściowa, czyli 5399,99 zł jest jak najbardziej uzasadniona. Mamy tu 22-calową aluminiową ramę i widelec, co przekłada się na niską wagę 12,26 kg. Do dyspozycji mamy także 11-przełożeniową przerzutkę tylną Shimano GRX. Koła to natomiast 28-calowa jednostki osadzone na piastach marki Solon. Za bezpieczeństwo odpowiadają natomiast hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano GRXBR-RX400.