65-calowy telewizor OLED od LG dziś 1000 zł taniej

Telewizory OLED to głębokie czernie, brak wycieków podświetlenia i niesamowity kontrast — ponieważ każdy pikseli to osobne, oddzielnie sterowane źródło światła. A także wybitna paleta kolorów oraz praktycznie brak smużenia obrazu z powodu bardzo szybkiej reakcji pikseli. Wszystko to przekłada się na naprawdę świetny obraz.

Dalsza część tekstu pod wideo

LG OLED65B56LA 1000 zł taniej

W przypadku tego konkretnego telewizora mamy do dyspozycji 65-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K i z odświeżaniem do 120 Hz, które dostosuje się do waszego sprzętu dzięki wsparciu dla AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync,. Ten drugi aspekt szczególnie pokochają gracze. Podłączenie PC lub konsoli do tego ekranu da Wam naprawdę wiele radości. Zwłaszcza że nie musicie wybierać, ponieważ na pokładzie są 4 porty HDMI 2.1.