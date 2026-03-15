65-calowy telewizor OLED od LG dziś 1000 zł taniej
Przez lata, aby cieszyć się telewizorem OLED, trzeba było wydać na niego małą fortunę. Dziś może sobie na niego pozwolić już nawet ktoś średnio zamożny. A w tej promocji jest jeszcze taniej, ponieważ LG OLED65B56LA może być Wasz za jedyne 4999 zł.
Telewizory OLED to głębokie czernie, brak wycieków podświetlenia i niesamowity kontrast — ponieważ każdy pikseli to osobne, oddzielnie sterowane źródło światła. A także wybitna paleta kolorów oraz praktycznie brak smużenia obrazu z powodu bardzo szybkiej reakcji pikseli. Wszystko to przekłada się na naprawdę świetny obraz.
LG OLED65B56LA 1000 zł taniej
W przypadku tego konkretnego telewizora mamy do dyspozycji 65-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K i z odświeżaniem do 120 Hz, które dostosuje się do waszego sprzętu dzięki wsparciu dla AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync,. Ten drugi aspekt szczególnie pokochają gracze. Podłączenie PC lub konsoli do tego ekranu da Wam naprawdę wiele radości. Zwłaszcza że nie musicie wybierać, ponieważ na pokładzie są 4 porty HDMI 2.1.
Za emitowanie dźwięków odpowiada system 2.0 o łącznej mocy 20 W. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dodać mu więcej mocy poprzez podłączenie znacznie potężniejszego systemu audio. Zwłaszcza że telewizor ten dysponuje cyfrowym wyjściem optycznym audio. Nie zabrakło także systemu smart TV, który da Wam dostęp do serwisów VOD, czy YouTube. A wszystko to za 4999 zł.