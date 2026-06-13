Gdy to stopnieje, podniesie się CO2. Przyspieszy to ocieplenie klimatu

Głęboki węgiel grozi wymknięciem się spod kontroli

Wieczna zmarzlina, czyli grunt pozostający zamrożony przez cały rok, przez tysiące lat działała jako naturalny magazyn węgla zatrzymując w sobie szczątki martwych roślin i zwierząt. Dziś, w wyniku globalnego ocieplenia, zaczyna ten węgiel uwalniać z powrotem do atmosfery, co dodatkowo nakręca wzrost temperatur. Dotychczas jednak modele klimatyczne nie brały pod uwagę ważnego elementu tego układanki.

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Yi Xi, badaczka zajmująca się modelowaniem klimatu w Laboratory for Climate and Environmental Sciences we Francji, przeanalizowała razem ze swoim zespołem procesy toczące się poniżej 3 metrów pod powierzchnią gruntu. Dotychczasowe modele skupiały się niemal wyłącznie na płytszych warstwach, gdzie wegiel jest łatwiej dostępny do zmierzenia i obserwacji. Głębsze pokłady, w tym torfowiska powstałe podczas epoki holocenu, były w dużej mierze pomijane.

Po uwzględnieniu tych głębszych rezerw węgla i przetestowaniu różnych scenariuszy ocieplenia opracowanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), czyli główny naukowy organ doradczy ONZ w tej dziedzinie, wnioski okazały się niepokojące. Wieczna zmarzlina może przestać być magazynem węgla i stać się jego źródłem jeszcze przed końcem tego stulecia - wcześniej niż dotychczas zakładały prognozy. Oznacza to, że zamiast pochłaniać CO2 z atmosfery, zacznie go do niej aktywnie pompować.

Susan Natali, badaczka arktycznego klimatu z Woodwell Climate Research Center, podkreśla, że dotychczasowe modele używane do tworzenia polityki klimatycznej nie uwzględniały w pełni procesów zachodzących w wiecznej zmarzlinie, zwłaszcza tych głębiej schowanych rezerw węgla.