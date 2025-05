Wiadomości Google znów to zrobiły. Kolejna mała rzecz, która cieszy

Na obecny moment, domyślna ikona grupy pokazuje do czterech okrągłych zdjęć profilowych, które wcale nie są jakoś bardzo pomocne w odróżnianiu konwersacji, zwłaszcza jak pokrywają nam się ze sobą kontakty w danej rozmowie. Dlatego też, do tej pory, najpewniejszym wyborem była nazwa grupy.

Ale to się wkrótce zmieni. U niektórych użytkowników pojawiła się właśnie możliwość przesłania własnej ikony. Aby to zrobić, wystarczy otworzyć konwersację grupową i dotknąć górnego paska, aby wyświetliły nam się szczegóły grupy. W momencie, kiedy dostaniesz omawianą aktualizację, po prawej stronie zobaczysz ikonę ołówka.

Jak podaje 9to5google po ustawieniu niestandardowego widoku, nie można powrócić już do poprzedniej wersji widoku. Póki co trwają testy tej opcji i nie jest ona jeszcze widoczna dla wszystkich. Ale trzeba przyznać, że tego typu drobna zmiana z pewnością wielu ucieszy. Będzie to miła poprawa jakości użytkowania po wdrożeniu.