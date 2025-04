Wiadomości Google z wyczekiwanym ulepszeniem. Zniknie coś irytującego

W aplikacji Wiadomości Google w końcu została ulepszona ta problematyczna kwestia, związana z polem do pisania wiadomości. Do tej pory ograniczał on użytkowników do zaledwie czterech linijek tekstu. Okazuje się, że Google wyszło naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i w najnowszej wersji beta, rozszerzyło je do 12 wierszy.