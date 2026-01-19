W Wiadomościach Google coś się wkrótce zmieni. Ale nie irytujmy się na zapas
Wszyscy ci, którzy udostępniają linki w Wiadomościach Google, będą raczej zadowoleni z nowych możliwości, jakie chce wprowadzić firma. Wygodniejsze kopiowanie i lepsze dostosowywanie inteligentnych odpowiedzi? Być może to jest właśnie, coś nad czym warto się pochylić.
Wiadomości Google - szybsze kopiowanie linków
Wiadomości Google już na chwilę obecną dają nam pewnego rodzaju przewagę, jeśli chodzi o obsługę linków. Na przykład, możemy podejrzeć adres URL osadzony w otrzymanej wiadomości. To bardzo cenna właściwość, która może w wielu przypadkach uchronić nas przed niechcianym scamem. Ale nie jest żadną tajemnicą, to, że do kopiowania linków, w dalszym ciągu istnieje dla Google'a pole do usprawnień. Kopiowanie, które mamy teraz, zmusza użytkownika do skopiowania całej wiadomości, a następnie ręcznego wycięcia linku.
Jak można się domyślić, nie wszyscy użytkownicy są zachwyceni tak skomplikowaną czynnością i z nadzieją upatrują zmian w tej kwestii. Google może wkrótce wprowadzić właśnie tego typu poprawki. Nie tylko przyspieszy kopiowanie linków, ale także pomoże dostosować wysyłanie inteligentnych odpowiedzi.
Androidauthority dotarł do informacji, w której dowiedział się, że Google pracuje nad dodaniem nowej opcji, umożliwiającej skopiowanie samego linku, osadzonego w wiadomości.
Wystarczy przytrzymać nieco dłużej dymek z wiadomością, aby w menu wyświetliły się dwie oddzielne opcje: "Kopiuj" oraz "Kopiuj adres URL". To właśnie ta druga opcja pozwoli na skopiowanie samego linka, a nie całej wiadomości.
Co warto mieć na uwadze, to fakt, że opcja ta działa jedynie w przypadku wiadomości z jednym linkiem w treści. W przypadku, kiedy wiadomość zawiera więcej adresów URL, opcja "Kopiuj adres URL" zwyczajnie się nie wyświetli.
Inteligentne Odpowiedzi - ulepszenia w drodze
Na ten moment ten rodzaj odpowiedzi ("Smart Replay") wyświetla się tuż nad polem tworzenia wiadomości w czacie. To odpowiedzi, które generuje dla nas sztuczna inteligencja. Jeśli w nie klikniemy, to automatycznie nam są one wysyłane, co nie każdemu się jednak podoba. Google pracuje nad tym, aby wysyłanie to stało się opcjonalne. Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy mają być one od razu wysłane, czy dopiero po tym, jak je zedytuje. Póki co tej funkcji nie da się jeszcze przetestować, ale wiadomo, że jest ona w planach.