W Wiadomościach Google coś się wkrótce zmieni. Ale nie irytujmy się na zapas

Wiadomości Google - szybsze kopiowanie linków

Wiadomości Google już na chwilę obecną dają nam pewnego rodzaju przewagę, jeśli chodzi o obsługę linków. Na przykład, możemy podejrzeć adres URL osadzony w otrzymanej wiadomości. To bardzo cenna właściwość, która może w wielu przypadkach uchronić nas przed niechcianym scamem. Ale nie jest żadną tajemnicą, to, że do kopiowania linków, w dalszym ciągu istnieje dla Google'a pole do usprawnień. Kopiowanie, które mamy teraz, zmusza użytkownika do skopiowania całej wiadomości, a następnie ręcznego wycięcia linku.

Jak można się domyślić, nie wszyscy użytkownicy są zachwyceni tak skomplikowaną czynnością i z nadzieją upatrują zmian w tej kwestii. Google może wkrótce wprowadzić właśnie tego typu poprawki. Nie tylko przyspieszy kopiowanie linków, ale także pomoże dostosować wysyłanie inteligentnych odpowiedzi.

Androidauthority dotarł do informacji, w której dowiedział się, że Google pracuje nad dodaniem nowej opcji, umożliwiającej skopiowanie samego linku, osadzonego w wiadomości.

Wystarczy przytrzymać nieco dłużej dymek z wiadomością, aby w menu wyświetliły się dwie oddzielne opcje: "Kopiuj" oraz "Kopiuj adres URL". To właśnie ta druga opcja pozwoli na skopiowanie samego linka, a nie całej wiadomości.

Co warto mieć na uwadze, to fakt, że opcja ta działa jedynie w przypadku wiadomości z jednym linkiem w treści. W przypadku, kiedy wiadomość zawiera więcej adresów URL, opcja "Kopiuj adres URL" zwyczajnie się nie wyświetli.

Inteligentne Odpowiedzi - ulepszenia w drodze