Spotify wkrótce na to pozwoli. Zniknie jedna z większych bolączek

Importowanie muzyki z innych serwisów

Wiadomo nie od dziś, że im prostsze coś w obsłudze, tym lepsze i chętniej z tego korzystamy. Przeskakiwanie z jednej usługi muzycznej do drugiej może być szalenie uciążliwe z wielu powodów. Ale chyba największym bólem jest utrata składanych w pocie czoła ulubionych playlist. Wszyscy ci, którzy zdecydowali się na przejście na Spotify, a wcześniej korzystali z innych serwisów, staną w obliczu takiego problemu. Spotify nie oferowało do tej pory żadnego narzędzia do importowania. Ale wszystko wskazuje na to, że może się to zmienić i to w najbliższej przyszłości.