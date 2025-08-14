Od niego wszystko się zaczęło, a teraz będzie miał wielki powrót

Oczywiście z tą różnicą, że iPad po dziś dzień jest najpopularniejszym tabletem na świecie, a Pebble zniknęło z rynku niemal dekadę temu. Jednak jego twórca, Eric Migicovsky postanowił powrócić w wielkim stylu. Założył on firmę Core Devices, która ma stworzyć następcę kultowego zegarka. Dostaniemy to, za co wszyscy pokochali pierwowzór, chociaż w mocno uwspółcześnionej wersji. To może być jednak zbyt mało.

Pebble Time 2

Sam zegarek ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej. Jego ekran otoczony dość pokaźnymi ramkami zaoferuje 1,5-calową przekątną i rozdzielczość 200 × 228 pikseli. To wszystko przy 64 kolorach obrazu. Dostaniemy także podstawowy pomiar parametrów zdrowotnych, jak pulsometr i krokomierz. Mowa więc o możliwościach typowych dla opaski za około 100 zł. Problem w tym, że Pebble Time 2 został wyceniony na 225. I to nie złotych, a dolarów.