Nie wiesz co napisać? WhatsApp Ci podpowie. Będziesz wygadany jak nigdy

Mowa tu o Writing Help. Jest to swoisty asystent AI, który podpowie nam co napisać, lub przeredaguje naszą wiadomość na jeden z wybranych stylów. Ten może być zabawny, formalny, pocieszający, lub zweryfikowany – cokolwiek to ostatnie oznacza. Dzięki temu w rozmowie za pomocą komunikatora niektórzy zyskają na elokwencji.

Writing Help

Natomiast ich rozmówcy mogą mieć wrażenie, że rozmawiają z chatbotem. Prawdopodobne będzie również to, że dwie osoby uzbrojone w to AI zaczną ze sobą rozmowę, w której to właśnie sztuczna inteligencja dyskutująca sama ze sobą będzie miała największy udział.