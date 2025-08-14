Tech

Nie wiesz co napisać? WhatsApp Ci podpowie. Będziesz wygadany jak nigdy

Czasami nie wiemy, co powiedzieć, a bardzo byśmy chcieli. WhatsApp testuje właśnie nową funkcję, która ma w tym nas wyręczyć.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Mowa tu o Writing Help. Jest to swoisty asystent AI, który podpowie nam co napisać, lub przeredaguje naszą wiadomość na jeden z wybranych stylów. Ten może być zabawny, formalny, pocieszający, lub zweryfikowany – cokolwiek to ostatnie oznacza. Dzięki temu w rozmowie za pomocą komunikatora niektórzy zyskają na elokwencji.

Writing Help

Natomiast ich rozmówcy mogą mieć wrażenie, że rozmawiają z chatbotem. Prawdopodobne będzie również to, że dwie osoby uzbrojone w to AI zaczną ze sobą rozmowę, w której to właśnie sztuczna inteligencja dyskutująca sama ze sobą będzie miała największy udział

WhatsApp obiecuje jednak, że nie ma tu mowy o wysyłaniu wygenerowanych wiadomości bez zgody użytkownika, a jej treść nie będzie przechowywana na serwerach firmy. Funkcja ta w wersji beta już pojawiła się u pojedynczych użytkowników platformy.

