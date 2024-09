Zamieszanie wokół aplikacji szkolnej. Firma wyjaśnia jak obejść opłaty

Niedawno pisaliśmy o tym, jak rodziców oburzył fakt, wprowadzenia opłat za usprawiedliwianie nieobecności dziecka za pośrednictwem popularnej aplikacji dla rodziców. Firma odniosła się do całej sprawy i tłumaczy, że aplikacja dalej pozostaje bezpłatna, a całe to oburzenie jest wynikiem nieporozumienia.

Rozpoczęcie roku szkolnego to najlepszy moment, aby wyjaśnić wszelkie niedopowiedzenia. Firma twierdzi, że usprawiedliwianie nieobecności nadal będzie darmowe dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Spółka Vulcan, twórca popularnej aplikacji szkolnej od września zmieniła cennik. Rodzice mogli wybrać rodzaj konta o nazwie eduVULCAN, który daje użytkownikowi możliwość korzystania z szeregu funkcji, w tym usprawiedliwień. Koszt usługi to 40 zł rocznie. Odpłatność należy wnieść osobno za każdego z uczniów. Nic zatem dziwnego, że część rodziców była tym faktem mocno oburzona. Vulcan rozesłał informacje, w którym podkreśla, że rodzice nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z wszystkich funkcji dziennika elektronicznego. O co zatem cały ten szum? Okazuje się, że aby uniknąć opłat, należy korzystać z dziennika za pomocą przeglądarki internetowej. Ci, którzy chcą aplikację - muszą zapłacić.

Dostęp do dziennika Vulcan dla Rodzica i Ucznia niezmiennie był i jest bezpłatny. Rodzice i Uczniowie mają bezpłatny dostęp do wszystkich danych i funkcji dziennika przez przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mają wgląd w oceny, frekwencję, uwagi, czy plan lekcji.

- informuje firma Vulcan.

Aplikacja eVulcan i dziennik Vulcan

Całe to nieporozumienie jest związane z faktem, że aplikacja eVulcan i dziennik Vulcan to dwa różne rozwiązania. Dziennik jest bezpłatny. Aplikacja pozwala na korzystanie z tego samego dziennika i jest wyposażona w szereg innych, praktycznych funkcji, stąd jest płatna.

Ciekawi zatem jesteśmy, czy faktycznie tak to wszystko dobrze działa, jak to przedstawia firma. Wkrótce się o tym przekonamy.

