Nowy plan Xbox Game Pass? Dość zaskakująca oferta
Xbox Game Pass może niedługo doczekać się nowego planu abonamentowego. Powinno być tanio.
Nowy rodzaj abonamentu Game Pass? Jest testowany wewnętrznie
Nowa szefowa marki Xbox, Asha Sharma, mocno rozważa obniżenie cen abonamentu Xbox Game Pass. Pojawiły się właśnie pierwsze namacalne dowody, które zostały dodane do kodu aplikacji Game Pass i usług streamingowych Xbox.
Jak ujawnił profil Better xCloud na portalu X, Xbox wprowadził wewnętrznie nowy abonament o nazwie kodowej "Triton". Zawiera on wyłącznie gry Xbox Game Studios, a więc marki posiadane przez Microsoft. Tak wygląda na razie ich lista:
- DOOM Eternal
- Dishonored 2
- Fable Anniversary
- Fallout 4, Fallout 76
- Gears 5
- Halo 5, Halo Wars 2
- Hellblade
- Ori 1
- State Of Decay 2
- The Elder Scrolls Online
Skąd wiemy o istnieniu tego planu abonamentowego? Jeden z deweloperów (osoba prowadząca Better xCloud), który stworzył własne rozwiązanie ulepszające działanie streamingu gier Xbox, metodą inżynierii odwrotnej odtworzył najnowsze zmiany w aplikacji Game Pass.
Już wcześniej ten deweloper miał dostęp do informacji, które okazywały się z czasem prawdziwe (w tym o zmianie abonamentów Game Pass latem 2025 r.).
Odnośnie nowego planu abonamentowego, na razie spekuluje się, że będzie on: a) bardzo tani lub b) darmowy, ale z reklamami, albo c) przeznaczony wyłącznie dla użytkowników mobilnych, gdy Xbox odblokuje też opcję bezpośrednio kupowania gier na urządzenia z Android/iOS.
Nowa szefowa Xbox rozważała też niedawno dołączenie Game Passa do abonamentu Netflix (informację tę potwierdził współszef Netflixa). Nie wiadomo, czy oficjalnie ten plan abonamentowy zostanie wprowadzony, ale definitywnie istnieje jako wewnętrznie testowany produkt.