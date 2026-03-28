Nowy plan Xbox Game Pass? Dość zaskakująca oferta

Nowy rodzaj abonamentu Game Pass? Jest testowany wewnętrznie

Nowa szefowa marki Xbox, Asha Sharma, mocno rozważa obniżenie cen abonamentu Xbox Game Pass. Pojawiły się właśnie pierwsze namacalne dowody, które zostały dodane do kodu aplikacji Game Pass i usług streamingowych Xbox.

Jak ujawnił profil Better xCloud na portalu X, Xbox wprowadził wewnętrznie nowy abonament o nazwie kodowej "Triton". Zawiera on wyłącznie gry Xbox Game Studios, a więc marki posiadane przez Microsoft. Tak wygląda na razie ich lista:

DOOM Eternal

Dishonored 2

Fable Anniversary

Fallout 4, Fallout 76

Gears 5

Halo 5, Halo Wars 2

Hellblade

Ori 1

State Of Decay 2

The Elder Scrolls Online

Skąd wiemy o istnieniu tego planu abonamentowego? Jeden z deweloperów (osoba prowadząca Better xCloud), który stworzył własne rozwiązanie ulepszające działanie streamingu gier Xbox, metodą inżynierii odwrotnej odtworzył najnowsze zmiany w aplikacji Game Pass.

Już wcześniej ten deweloper miał dostęp do informacji, które okazywały się z czasem prawdziwe (w tym o zmianie abonamentów Game Pass latem 2025 r.).

Odnośnie nowego planu abonamentowego, na razie spekuluje się, że będzie on: a) bardzo tani lub b) darmowy, ale z reklamami, albo c) przeznaczony wyłącznie dla użytkowników mobilnych, gdy Xbox odblokuje też opcję bezpośrednio kupowania gier na urządzenia z Android/iOS.