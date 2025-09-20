Można już zrobić konsolę ze swojego PC. Ta opcja oszczędza masę RAM-u

Koniec z marnowaniem zasobów w Windowsie. Zyskają na tym gracze

W październiku 2025 do sprzedaży wejdą przenośne konsole Xbox ROG Ally. Te urządzenia rywalizują ze Steam Deckiem i oferują wygodę konsoli w połączeniu z funkcjonalnością PC-tów, dostępem do Game Pass i korzystaniem z podwójnej licencji, dzięki której w ramach jednego zakupu skorzystamy z kompatybilnych gier na PC i Xboxie. To jednak nie wszystko - Xbox ROG Ally ma być pierwszą konsolą tego typu ze specjalnym trybem Xbox zamiast klasycznego Windows 11.

Tryb Xbox pozwala okroić system ze zbędnych procesów i – jak podaje Tom Warren z The Verge – oszczędzić sporo RAM-u. Co ciekawe, wygląda na to, że nie trzeba będzie kupować takiego sprzętu, by skorzystać z tego trybu. Można go sprawdzić już teraz na dowolnym urządzeniu z Windows 11. Wystarczy testowa wersja Windows 11 25H2 oraz zmiana kilku ustawień w systemie (opisane w tym poradniku na Reddit).

W rezultacie otrzymamy wersję systemu, w której nie jest załadowana powłoka Eksploratora Windows, w ten sposób uwalniając 2 GB RAM-u do użycia w grach. Po włączeniu trybu Xbox i po wystartowaniu systemu od razu uruchamia się aplikacja Xbox PC, w obrębie której otrzymujemy dostęp do wszystkich sklepów z grami (Microsoft Store, Steam, Battle.net, Epic Games, GOG itp.). Oprócz tego w trybie Xbox mamy dostęp do paska Game Bar dla łatwiejszej nawigacji oraz nowego widoku do przełączania się między aplikacjami i grami – specjalnie dopasowanego pod przenośne konsole. W każdej chwili można wrócić do tradycyjnego trybu Windows Desktop.

Tryb Xbox będzie domyślnym trybem uruchamiania się konsoli Xbox ROG Ally. Największym jej atutem jest możliwość natywnego uruchamiania gier z Xbox Game Pass w wersjach na PC oraz korzystanie z Play Anywhere. Ta funkcja pozwala kupić grę na PC lub Xboksie i korzystać z niej na każdym z tych urządzeń (bez dodatkowych opłat – 1 licencja to instalacja gry na obydwu sprzętach), zachowując i przenosząc swoje postępy pomiędzy urządzeniami.