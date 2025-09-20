Sprzęt

Karta Intel ARC B770 namierzona. Premiera tuż za rogiem?

Kolejna premiera w wykonaniu Niebieskich jest coraz bliżej. Tym jednak razy nie ma mowy o CPU, a wydajnych i dobrze wycenionych GPU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
16:53
Karta Intel ARC B770 namierzona. Premiera tuż za rogiem?

Intel testuje karty graficzne z rodziny Battlemage, a dane z publicznych logów wskazują na model wyposażony w 16 GB pamięci VRAM. Urządzenie o identyfikatorze "PCI E221", które już wcześniej pojawiało się w doniesieniach, powiązane jest z układem BMG-G31. Szczegóły jego specyfikacji nie są jeszcze znane, podobnie jak data potencjalnej premiery.

Po serii Battlemage mamy zobaczyć układy Celestial i Druid

Choć Intel nigdy nie ujawnił oficjalnych informacji o BMG-G31, wszystko wskazuje, że układ ten posiada co najmniej 32 rdzenie Xe2 oraz 256-bitową magistralę pamięci. Dla porównania dostępne już karty Intel ARC B570 i B580 oferują odpowiednio 10 i 12 GB pamięci oraz 160- i 192-bitowe szyny.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie wersje BMG-G31 będą miały identyczną konfigurację. Do tej pory poznaliśmy co najmniej cztery różne identyfikatory, które mogą dotyczyć zarówno kart dla komputerów stacjonarnych, jak i stacji roboczych. Te drugie zwykle oferują więcej pamięci, czego przykładem jest Intel ARC Pro B60 z aż 24 GB VRAM.

Mimo że ogłoszenie o współpracy Intela z NVIDIĄ przyćmiło doniesienia dotyczące układów graficznych od Niebieskich, firma potwierdziła, że obecna mapa produktowa pozostaje bez zmian. Dotyczy to nie tylko serii Battlemage, ale i następców w postaci rodziny Celestial oraz Druid.

