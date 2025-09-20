Ta konsola bije rekordy popularności. Jest więcej chętnych niż egzemplarzy

Wiemy, że wielu z was pytało o opóźnienia w dostawach, więc jesteśmy winni wam wyjaśnienie. Prawda jest taka, że liczba zamówień przedpremierowych na Legion Go 2 znacznie przekroczyła nasze prognozy, co doprowadziło do wydłużenia terminów dostaw. […] Dobra wiadomość jest taka, że więcej egzemplarzy jest już w drodze do sklepów na całym świecie, więc w nadchodzących tygodniach możecie spodziewać się poprawy dostępności. To powiedziawszy, będziemy zmuszeni anulować część zamówień złożonych bezpośrednio na Lenovo.com. Nie wierzymy w przetrzymywanie pieniędzy klientów za produkty, których nie możemy wysłać na czas. Gdy tylko nasze zapasy online zostaną uzupełnione, Lenovo.com pokaże zaktualizowaną dostępność i zamówienia ponownie będą dostępne.

Przedstawiciel Lenovo