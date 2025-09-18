Google Gemini podbija iPhone'y. Nowe funkcje robią furorę

Gemini na szczycie App Store

12 września 2025 roku Gemini wspięło się na pierwsze miejsce w amerykańskim App Store, stając się najchętniej pobieraną aplikacją AI na iPhone’y. To duży sukces Google'a, który od miesięcy rozwija funkcje związane z obrazami. Decydująca okazała się premiera trybu Nano Banana. To lekkie, a jednocześnie ba lekkiego, a jednocześnie bardzo kreatywnego modelu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rewolucja w edycji obrazów

Pod koniec sierpnia Google DeepMind udostępnił w Gemini zupełnie nowy model do generowania i edytowania zdjęć. Użytkownicy mogą teraz nie tylko zmieniać tła i stroje, ale też zachować pełną spójność wyglądu postaci na kolejnych obrazach. To szczególnie ważne przy zdjęciach ludzi i zwierząt – edytowane twarze wciąż wyglądają naturalnie.

Gemini daje też możliwość łączenia zdjęć, miksowania stylów i wykonywania precyzyjnych zmian na poziomie detali. Możesz dodać mebel do pokoju, zmienić kolor ścian albo przenieść się na drugi koniec świata. Wszystko bez utraty realizmu.

Kreatywność bez granic

Nowe narzędzia w Gemini sprawiają, że edycja zdjęć przypomina rozmowę. Wystarczy krótko napisać, co chcesz zmienić – aplikacja zajmie się resztą. Dzięki temu użytkownicy tworzą fantastyczne sceny: astronautę grającego w koszykówkę w dżungli, psa w stroju superbohatera czy pokój w dowolnym stylu.

Model potrafi też logicznie przewidywać kolejne kroki w scenie. Jeśli poprosisz o zdjęcie kucharza z tortem, a potem dodasz, że się potknął, Gemini pokaże realistyczną wersję rozwalonego deseru na podłodze.

Nano Banana – zabawka dla każdego

Największym hitem jest jednak Nano Banana. To coś w rodzaju cyfrowej skrzynki z zabawkami – prostszej, szybszej i dostępnej dla wszystkich. Z jego pomocą można stworzyć plakat filmowy ze zwykłego zdjęcia, połączyć dwa niepasujące obiekty albo przymierzyć wirtualny strój superbohatera przed Halloween.