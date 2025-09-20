Micro OLED wkracza na salony. Te zestawy zachwycają jakością obrazu

Technologia Micro OLED uznawana jest przez wielu za przyszłość VR dzięki wysokiemu PPI, niemal nieskończonemu kontrastowi i głębokiej czerni. Do tej pory wiązała się jednak z dużymi wyzwaniami, takimi jak odprowadzanie ciepła, kompatybilność optyczna czy skalowanie do wysokich rozdzielczości. Pimax twierdzi, że rozwiązał te problemy dzięki autorskim soczewkom ConcaveView, które pozwalają wykorzystać zalety Micro-OLED bez kompromisów w jakości obrazu i immersji.

Pimax korzysta z matryc Micro OLED od Sony

Pimax Dream Air SE to najbardziej przystępny model, oferujący rozdzielczość 2560 x 2560 px na oko. Urządzenie ma masę zaledwie 140 gramów, co czyni je jednym z najlżejszych headsetów VR w historii. W standardzie otrzymujemy m.in. wbudowany tracking 6DOF, technologię śledzenia wzroku Tobii, dynamiczne renderowanie foveated oraz zintegrowany dźwięk przestrzenny. Model ten kosztuje 899 dolarów (czyli około 4015 złotych z VAT) i jest już dostępny w przedsprzedaży.

Pimax Dream Air określany jest mianem kompaktowego flagowca. Oferuje on rozdzielczość 3840 x 3552 px na oko. Dostajemy tutaj pole widzenia 110° w poziomie i ponad 120° po przekątnej, co przy tak małej masie (poniżej 170 g) jest rekordowym wynikiem. Sprzęt został zoptymalizowany zarówno pod kątem gier, jak i zastosowań profesjonalnych. Niestety ma to odbicie w cenie, która wynosi 1999 dolarów (około 8929 złotych).

Najbardziej zaawansowany model to Pimax Crystal Super, oferujący FOV rzędu 116° w poziomie i ponad 128° po przekątnej - to najszersze pole widzenia, jakie udało się osiągnąć w technologii Micro OLED dla VR. Headset należy do modułowego ekosystemu Crystal, wspierającego wymienną optykę. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać pomiędzy maksymalną immersją a maksymalną ostrością obrazu. Sprzęt wyceniono na 2199 dolarów, czyli zawrotne 13 389 złotych.