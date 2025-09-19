CD Projekt RED zaskakuje. Nowy Cyberpunk 2077 z multiplayerem

CD Projekt RED skupia się obecnie na pracach nad Wiedźminem IV, jednak równolegle w oddziale w Bostonie rozwijany jest już sequel Cyberpunka 2077 o nazwie kodowej "Project Orion". Według danych z lipca w zespole pracuje 116 deweloperów, a gra znajduje się w fazie pre-produkcji.

Premiera nastąpi nie wcześniej niż za 4-5 lat

Liczba pracowników ma systematycznie rosnąć, a jednym z ciekawszych ogłoszeń rekrutacyjnych jest posada "Lead Network Engineer", co natychmiast wywołało spekulacje fanów dotyczące trybu sieciowego i potencjalnej rozgrywki multiplayer.

W ofercie pracy podkreślono, że rola ta zakłada projektowanie i wdrażanie architektury sieciowej dla Cyberpunk 2. Wybrany kandydat ma odpowiadać za kierowanie zespołem inżynierów, dbając o niskie opóźnienia, wysoką wydajność i stabilność serwerów czy matchmaking.

Warto przypomnieć, że tryb sieciowy miał trafić już do pierwszej części. Jednak kilka miesięcy po premierze CDPR zmieniło swoją strategię i zdecydowało się odłożyć rozwój multiplayera, aby ewentualnie wykorzystać go w przyszłych projektach. Było to uzasadnione problematycznym startem gry, pełnym błędów i kłopotów z wydajnością, szczególnie na konsolach.

Choć nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie miałby wyglądać tryb wieloosobowy, wielu graczy spekuluje, że rozgrywka mogłaby przypominać GTA Online, choć z unikalnymi rozwiązaniami charakterystycznymi dla Cyberpunka.