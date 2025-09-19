PlayStation 5 tanieje na jesień. Ruszyła wielka promocja

Co obejmuje promocja?

Od dziś do 2 października 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów) w największych sieciach sprzedaży w Polsce można kupić PlayStation 5 w atrakcyjnych cenach. Akcja obejmuje zarówno wersję Digital, jak i Standard, a także specjalne pakiety z dodatkowymi kontrolerami i grami.

Na liście znalazły się:

PlayStation 5 Digital Edition,

PlayStation 5 Digital Edition (E Chassis),

PlayStation 5 Digital Edition w zestawie z grą Call of Duty: Black Ops 6,

PlayStation 5 Standard Edition,

PlayStation 5 Standard Edition (E Chassis),

PlayStation 5 Standard Edition w zestawie z grą Call of Duty: Black Ops 6,

PlayStation 5 Standard Edition w zestawie z grą NBA 2K26,

PlayStation 5 Digital Edition z dodatkowym kontrolerem DualSense,

PlayStation 5 Standard Edition z dodatkowym kontrolerem DualSense.

Gry, które przyciągają

PlayStation 5 to nadal jedna z najmocniejszych konsol na rynku. Gracze mogą liczyć na szybkie wczytywanie, świetną grafikę i bogatą bibliotekę gier. Już teraz dostępne są takie hity jak Death Stranding 2: On the Beach, Spider-Man 2, Astro Bot, Horizon Forbidden West czy God of War: Ragnarök.

A to dopiero początek. 2 października premierę będzie miał Ghost of Yōtei. To jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku.

Gdzie kupić taniej PS5?