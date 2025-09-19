Gry

PlayStation 5 tanieje na jesień. Ruszyła wielka promocja

Jesień zaczyna się od mocnego uderzenia. Sony uruchomiło dużą promocję na PlayStation 5 i zestawy z popularnymi grami. To najlepszy moment, by kupić konsolę i przygotować się na głośne premiery.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:46
0
Co obejmuje promocja?

Od dziś do 2 października 2025 roku (lub do wyczerpania zapasów) w największych sieciach sprzedaży w Polsce można kupić PlayStation 5 w atrakcyjnych cenach. Akcja obejmuje zarówno wersję Digital, jak i Standard, a także specjalne pakiety z dodatkowymi kontrolerami i grami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na liście znalazły się:

  • PlayStation 5 Digital Edition,
  • PlayStation 5 Digital Edition (E Chassis),
  • PlayStation 5 Digital Edition w zestawie z grą Call of Duty: Black Ops 6,
  • PlayStation 5 Standard Edition,
  • PlayStation 5 Standard Edition (E Chassis),
  • PlayStation 5 Standard Edition w zestawie z grą Call of Duty: Black Ops 6,
  • PlayStation 5 Standard Edition w zestawie z grą NBA 2K26,
  • PlayStation 5 Digital Edition z dodatkowym kontrolerem DualSense,
  • PlayStation 5 Standard Edition z dodatkowym kontrolerem DualSense.

Gry, które przyciągają

PlayStation 5 to nadal jedna z najmocniejszych konsol na rynku. Gracze mogą liczyć na szybkie wczytywanie, świetną grafikę i bogatą bibliotekę gier. Już teraz dostępne są takie hity jak Death Stranding 2: On the Beach, Spider-Man 2, Astro Bot, Horizon Forbidden West czy God of War: Ragnarök.

A to dopiero początek. 2 października premierę będzie miał Ghost of Yōtei. To jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku.

Gdzie kupić taniej PS5?

Jesienna promocja PS5 dostępna jest w sieciach MediaMarkt, Media Expert, RTV Euro AGD, Empik, x-kom oraz Sony Centre. Oferta potrwa tylko do początku października lub do wyczerpania zapasów. Warto więc się pospieszyć.

telepolis
Zródła zdjęć: Elena Uve / Shutterstock.com, Sony
Źródła tekstu: Sony