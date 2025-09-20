Ten tablet ma LTE i 8 GB RAM, a kupisz go za 499 zł

Nie jest to sprzęt typowo kanapowy, a coś, co można ze sobą zabrać wszędzie, w tym do szkoły, czy na uczelnię i między innymi trzymać na nim podręczniki w formie PDF-ów, oraz notatki. A przy okazji eliminuje główną wadę większości tanich tabletów z Androidem: jedynie 4 GB RAM.

BLACKVIEW Tab 60 Pro

To naprawdę ciekawy, budżetowy tablet. Jego standardowa cena wynosi jedynie 599 zł, a teraz możecie go kupić znacznie taniej, bo za 499 zł. Oferuje on 10,1-calowy ekran 1280 × 800 pikseli. Jego sercem jest natomiast układ Unisoc T606 z obsługą LTE, którego wspiera 8 GB RAM. Na pliki znajdziemy natomiast 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Jest więc tanio, jednak budżet poszedł w naprawdę sensowne rozwiązania, co przekłada się na świetnie wyceniony i dość żwawy tablet z LTE, który dziś może być Wasz za jeszcze mniej.