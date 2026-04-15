mObywatel znów ułatwia życie. Ten obowiązek załatwisz w całości przez smartfon

mObywatel dalej obrasta w funkcje. Dziś pojawiła się kolejna, szczególnie przydatna przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:49
W mObywatelu można już złożyć wniosek o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia. Aplikacja umożliwia teraz także wyrażenie zgody na paszport przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wszystko to z telefonu, bez wydruków i wizyty w urzędzie.

Zamiast wizyty w urzędzie wystarczy smartfon

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje około 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w mObywatelu.  

Rządowa aplikacja pozwala wybrać rodzaj paszportu – zwykły lub tymczasowy oraz wskazać miejsce jego odbioru – w kraju lub za granicą. Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem. W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię.  

Żeby uzyskać paszport dla dziecka, niezbędna jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna. Także tę formalność można w prosty sposób załatwić w mObywatelu. Wystarczy podczas składania wniosku wybrać zgodę za pośrednictwem mObywatela. Druga osoba będzie mogła potwierdzić ją w swojej aplikacji.

W mObywatelu można teraz również sprawdzić wyrażone przez siebie zgody oraz, w razie potrzeby, wycofać zgodę na paszport dziecka. We wniosku o paszport znajduje się również miejsce na dodanie innych wymaganych załączników, w tym np. skanu zgody wyrażonej na piśmie poświadczonym przez notariusza lub orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica praw rodzicielskich.

Do wniosku w mObywatelu należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. Numery rachunków do przelewu są dostępne na stronach urzędów i konsulatów, do których kierowany jest wniosek. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie danych i podpisanie wniosku profilem zaufanym. Po wysłaniu go użytkownik dostaje potwierdzenie w aplikacji.

Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.

Zobacz: mObywatel: 3 nowości w aplikacji, 3 powody mniej, by drałować do urzędów

Źródła zdjęć: daily_creativity / Shutterstock
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji