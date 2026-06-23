Kupuj i przechowuj bilety kolejowe na konsoli Nintendo

Nintendo 3DS to oficjalnie już martwa konsola. Wbudowany sklep pozwala jedynie na pobieranie już wcześniej zakupionych pozycji i na nic więcej. Natomiast serwery gier online zostały już zamknięte w większości, chociaż PokeBank (taki protoplasta Pokemon Home) wciąż działa, chociaż w sposób ograniczony. Jednak są ludzie, którzy tę wodę przekuli w zaletę. A to dlatego, że łamiąc system konsoli, niczego tak naprawdę na tym już nie tracimy. Zyskujemy natomiast możliwość instalacji nieoficjalnych aplikacji.

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KOLEO na Nintendo 3DS

A dokładnej na Nintendo 3DS, 3DS XL, 2DS, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL i New Nintendo 2DS XL. I chyba o żadnej z tej dość rozbudowanej rodziny nie zapomniałem. To właśnie na nich po przerobieniu konsoli poprzez złamanie systemu możecie zainstalować najnowszą aplikację KOLEO. Ta rzecz jasna jest nieoficjalna. Pozwala jednak na zakup biletów oraz ich przechowywanie i pokazywanie konduktorowi. Zakup można realizować poprzez środki ze stanu konta — cokolwiek to oznacza oraz BLIK.