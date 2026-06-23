Aplikacje

Kupuj i przechowuj bilety kolejowe na konsoli Nintendo

TehFridge we współpracy z grupą pasjonatów znowu to zrobił. Kolejna typowo polska aplikacja doczekała się swojego nieoficjalnego klienta na konsolę Nintendo 3DS, tym razem jest to KOLEO.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:46
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Kupuj i przechowuj bilety kolejowe na konsoli Nintendo
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Nintendo 3DS to oficjalnie już martwa konsola. Wbudowany sklep pozwala jedynie na pobieranie już wcześniej zakupionych pozycji i na nic więcej. Natomiast serwery gier online zostały już zamknięte w większości, chociaż PokeBank (taki protoplasta Pokemon Home) wciąż działa, chociaż w sposób ograniczony. Jednak są ludzie, którzy tę wodę przekuli w zaletę. A to dlatego, że łamiąc system konsoli, niczego tak naprawdę na tym już nie tracimy. Zyskujemy natomiast możliwość instalacji nieoficjalnych aplikacji.

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Konsole Nintendo 3DS Rzecz jasna używane

KOLEO na Nintendo 3DS

A dokładnej na Nintendo 3DS, 3DS XL, 2DS, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL i New Nintendo 2DS XL. I chyba o żadnej z tej dość rozbudowanej rodziny nie zapomniałem. To właśnie na nich po przerobieniu konsoli poprzez złamanie systemu możecie zainstalować najnowszą aplikację KOLEO. Ta rzecz jasna jest nieoficjalna. Pozwala jednak na zakup biletów oraz ich przechowywanie i pokazywanie konduktorowi. Zakup można realizować poprzez środki ze stanu konta — cokolwiek to oznacza oraz BLIK.

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Warto dodać, że aplikacja ma bardzo bogatą szatę graficzną w gamingowym stylu. Dodano do niej także postacie w stylistyce anime, które są w pełni dubbingowane. KOLEO to kolejna już aplikacja tego typu. Wcześniej TehFridge wydał nieoficjalną aplikację Żappka i InPost na Nintendo 3DS. Aplikację możecie pobrać ze strony projektu na GitHubie

 

 

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telepolis
gaming konsole Nintendo 3DS KOLEO TehFridge
Źródła zdjęć: TehFridge / YouTube, Roix / Shutterstock
Źródła tekstu: TehFridge / YouTube