Ruszyła produkcja ekranów do składanego iPhone'a
Składany iPhone Ultra jest już coraz bliżej. Ruszyła produkcja ekranów do smartfona.
We wrześniu powinien zadebiutować pierwszy składany iPhone, prawdopodobnie pod nazwą iPhone Ultra. Chociaż do premiery zostały tylko 3 miesiące, to dopiero niedawno ruszyła produkcja ekranów do urządzenia.
Ekran w iPhonie Ultra
W kwietniu nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że za produkcję ekranów do składanych iPhone'ów będzie odpowiadać Samsung Display. Te informacje teraz się potwierdzają. Koreańczycy mieli już ruszyć z produkcją.
Według plotek Samsung rozpoczął produkcję ekranów do iPhone'a Ultra. Firma otrzymała na to zgodę po osiągnięciu 80-procentowego uzysku, który jest już zadowalający dla Apple. Produkcja odbywa się podobno w jednej z fabryk w Wietnamie.
Początkowo mówiło się, że Apple wykorzysta ekrany OLED M14, ale według najnowszych informacji firma z Cupertino zdecydowało się na nowsze matryce M16. Te charakteryzują się lepszym odwzorowaniem kolorów, wyższą jasnością, poprawioną efektywnością energetyczną oraz dłuższą żywotnością. Dodatkowo mają korzystać z technologii CoE (Color Filter on Encapsulation).
Apple miał w pierwszym roku zamówić o Samsunga 3 mln ekranów OLED do składanego iPhone'a Ultra.