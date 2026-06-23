Ruszyła produkcja ekranów do składanego iPhone'a

We wrześniu powinien zadebiutować pierwszy składany iPhone, prawdopodobnie pod nazwą iPhone Ultra. Chociaż do premiery zostały tylko 3 miesiące, to dopiero niedawno ruszyła produkcja ekranów do urządzenia.

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Ekran w iPhonie Ultra

W kwietniu nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że za produkcję ekranów do składanych iPhone'ów będzie odpowiadać Samsung Display. Te informacje teraz się potwierdzają. Koreańczycy mieli już ruszyć z produkcją.

Według plotek Samsung rozpoczął produkcję ekranów do iPhone'a Ultra. Firma otrzymała na to zgodę po osiągnięciu 80-procentowego uzysku, który jest już zadowalający dla Apple. Produkcja odbywa się podobno w jednej z fabryk w Wietnamie.

Początkowo mówiło się, że Apple wykorzysta ekrany OLED M14, ale według najnowszych informacji firma z Cupertino zdecydowało się na nowsze matryce M16. Te charakteryzują się lepszym odwzorowaniem kolorów, wyższą jasnością, poprawioną efektywnością energetyczną oraz dłuższą żywotnością. Dodatkowo mają korzystać z technologii CoE (Color Filter on Encapsulation).