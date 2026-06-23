Sprzęt

Ruszyła produkcja ekranów do składanego iPhone'a

Składany iPhone Ultra jest już coraz bliżej. Ruszyła produkcja ekranów do smartfona.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:14
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ruszyła produkcja ekranów do składanego iPhone'a
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

We wrześniu powinien zadebiutować pierwszy składany iPhone, prawdopodobnie pod nazwą iPhone Ultra. Chociaż do premiery zostały tylko 3 miesiące, to dopiero niedawno ruszyła produkcja ekranów do urządzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ekran w iPhonie Ultra

W kwietniu nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że za produkcję ekranów do składanych iPhone'ów będzie odpowiadać Samsung Display. Te informacje teraz się potwierdzają. Koreańczycy mieli już ruszyć z produkcją.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 1TB 6.5" 120Hz Biały obłok
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 1TB 6.5" 120Hz Biały obłok
-180.02 zł
5678.02 zł - najniższa cena
Kup teraz 5498 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" Żółty (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" Żółty (CPO) 2x eSIM
0 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO) 2x eSIM
0 zł
3899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899.99 zł
Advertisement

Według plotek Samsung rozpoczął produkcję ekranów do iPhone'a Ultra. Firma otrzymała na to zgodę po osiągnięciu 80-procentowego uzysku, który jest już zadowalający dla Apple. Produkcja odbywa się podobno w jednej z fabryk w Wietnamie.

Początkowo mówiło się, że Apple wykorzysta ekrany OLED M14, ale według najnowszych informacji firma z Cupertino zdecydowało się na nowsze matryce M16. Te charakteryzują się lepszym odwzorowaniem kolorów, wyższą jasnością, poprawioną efektywnością energetyczną oraz dłuższą żywotnością. Dodatkowo mają korzystać z technologii CoE (Color Filter on Encapsulation).

Apple miał w pierwszym roku zamówić o Samsunga 3 mln ekranów OLED do składanego iPhone'a Ultra.

Image
telepolis
#Apple OLED samsung składany iPhone Samsung Display iPhone Ultra Apple iPhone Ultra
Źródła zdjęć: własne
Źródła tekstu: GSMArena