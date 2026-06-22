TikTok: użytkownicy mają przekichane. To dramat

Firma Kapwing, która zajmuje się między innymi generowanie filmów AI, postanowiła sprawdzić, jak działają algorytmy TikToka. Nie jest żadną tajemnicą, że mechanizmy rekomendacji są oczkiem w głowie mediów społecznościowych. Jednak w przypadku chińskiego serwisu nie wszystko działa tak, jak powinno, a przynajmniej przy nowych kontach oraz tych, które należą do najmłodszych użytkowników.

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TikTok karmi AI slopem

Z badania Kapwing wynika, że w przypadku nowych kont na TikToku aż 59 proc. treści w zakładce "dla ciebie" to tzw. AI slop, czyli niskiej jakości materiały, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dla porównania w przypadku YouTube'a odsetek ten jest trzy razy mniejszy.

Niestety, podobnie wygląda to w przypadku najmłodszych użytkowników. Aż 57,4 proc. filmów skierowanych do dzieci to wideo wygenerowane przez AI. Pod jednym z najpopularniejszych hashtagów #cartoonkids aż 9 na 10 filmów to AI slop.

Niewiele lepiej wygląda to w kwestii porad zdrowotnych. Tutaj aż 74 proc. filmów z hashtagiem #healthtips to materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Cała kategoria "zdrowie" to w sumie 33,8 proc. takich wideo. To trzeci najwyższy wyniki po materiałach dla dzieci (57,4 proc.) oraz naukowych (35 proc.).