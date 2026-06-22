TikTok: użytkownicy mają przekichane. To dramat
Nowe badanie pokazało, jak traktowani są użytkownicy na TikToku i jakie treści są im proponowane. Mówiąc wprost - mamy przekichane.
Firma Kapwing, która zajmuje się między innymi generowanie filmów AI, postanowiła sprawdzić, jak działają algorytmy TikToka. Nie jest żadną tajemnicą, że mechanizmy rekomendacji są oczkiem w głowie mediów społecznościowych. Jednak w przypadku chińskiego serwisu nie wszystko działa tak, jak powinno, a przynajmniej przy nowych kontach oraz tych, które należą do najmłodszych użytkowników.
TikTok karmi AI slopem
Z badania Kapwing wynika, że w przypadku nowych kont na TikToku aż 59 proc. treści w zakładce "dla ciebie" to tzw. AI slop, czyli niskiej jakości materiały, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dla porównania w przypadku YouTube'a odsetek ten jest trzy razy mniejszy.
Niestety, podobnie wygląda to w przypadku najmłodszych użytkowników. Aż 57,4 proc. filmów skierowanych do dzieci to wideo wygenerowane przez AI. Pod jednym z najpopularniejszych hashtagów #cartoonkids aż 9 na 10 filmów to AI slop.
Niewiele lepiej wygląda to w kwestii porad zdrowotnych. Tutaj aż 74 proc. filmów z hashtagiem #healthtips to materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Cała kategoria "zdrowie" to w sumie 33,8 proc. takich wideo. To trzeci najwyższy wyniki po materiałach dla dzieci (57,4 proc.) oraz naukowych (35 proc.).
Jeszcze nie byłoby to tak tragiczne, gdyby nie jakość tych filmów. Tymczasem materiały stworzone przez AI często zakłamują rzeczywistość, mają błędy i szerzą nieprawdę. To szczególnie problematyczne w materiałach zdrowotnych, edukacyjnych czy historycznych, gdzie sztuczna inteligencja potrafi zwyczajnie zmyślać.