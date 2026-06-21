Wiadomości Google same przygotują odpowiedź na SMS-a

W nowej wersji aplikacji Wiadomości Google pojawiła się dość ciekawa nowość. Jest ona związana z automatycznymi sugestiami odpowiedzi na otrzymane SMS-y.

Wiadomości Google z nowością

Od jakiegoś czasu w Wiadomościach Google dostępna jest funkcja sugestii odpowiedzi. Aplikacja sama może nam zasugerować, co moglibyśmy odpisać na otrzymanego SMS-a. Problem w tym, że kliknięcie jeden z opcji oznaczało wysłanie jej do rozmówcy. Teraz jest dodatkowa możliwość.