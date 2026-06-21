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Wiadomości Google same przygotują odpowiedź na SMS-a

W nowej wersji Wiadomości Google, czyli domyślnej aplikacji Androida do SMS-ów, pojawiła się ciekawa nowość. Ułatwi odpowiadanie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:42
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Wiadomości Google same przygotują odpowiedź na SMS-a
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W nowej wersji aplikacji Wiadomości Google pojawiła się dość ciekawa nowość. Jest ona związana z automatycznymi sugestiami odpowiedzi na otrzymane SMS-y.

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Wiadomości Google z nowością

Od jakiegoś czasu w Wiadomościach Google dostępna jest funkcja sugestii odpowiedzi. Aplikacja sama może nam zasugerować, co moglibyśmy odpisać na otrzymanego SMS-a. Problem w tym, że kliknięcie jeden z opcji oznaczało wysłanie jej do rozmówcy. Teraz jest dodatkowa możliwość.

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W nowej wersji aplikacji możemy w ustawieniach wybrać opcję "tworzenie wersji roboczej kliknięciem". Dzięki temu wybranie jednej z sugerowanych odpowiedzi nie sprawi, że zostanie ona od razu wysłana. Zamiast tego zostanie utworzona wersja robocza, którą możemy dodatkowo edytować.

Wiadomości Google same przygotują odpowiedź na SMS-a

Aby włączyć sugestie odpowiedzi, musicie:

  • W aplikacji Wiadomości Google wybrać w prawym górnym rogu wybrać ikonę swojego profilu
  • Następnie przejść do ustawień aplikacji Wiadomości
  • Tam wybrać "sugestie i działania"
  • W zakładce "sugestie" włączyć automatyczne odpowiedzi oraz wybrać, czy mają być wysyłane od razu (kliknij aby wysłać), czy tworzone jako wersja robocza.
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Źródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena