Wiadomości Google same przygotują odpowiedź na SMS-a
W nowej wersji Wiadomości Google, czyli domyślnej aplikacji Androida do SMS-ów, pojawiła się ciekawa nowość. Ułatwi odpowiadanie.
W nowej wersji aplikacji Wiadomości Google pojawiła się dość ciekawa nowość. Jest ona związana z automatycznymi sugestiami odpowiedzi na otrzymane SMS-y.
Wiadomości Google z nowością
Od jakiegoś czasu w Wiadomościach Google dostępna jest funkcja sugestii odpowiedzi. Aplikacja sama może nam zasugerować, co moglibyśmy odpisać na otrzymanego SMS-a. Problem w tym, że kliknięcie jeden z opcji oznaczało wysłanie jej do rozmówcy. Teraz jest dodatkowa możliwość.
W nowej wersji aplikacji możemy w ustawieniach wybrać opcję "tworzenie wersji roboczej kliknięciem". Dzięki temu wybranie jednej z sugerowanych odpowiedzi nie sprawi, że zostanie ona od razu wysłana. Zamiast tego zostanie utworzona wersja robocza, którą możemy dodatkowo edytować.
Aby włączyć sugestie odpowiedzi, musicie:
- W aplikacji Wiadomości Google wybrać w prawym górnym rogu wybrać ikonę swojego profilu
- Następnie przejść do ustawień aplikacji Wiadomości
- Tam wybrać "sugestie i działania"
- W zakładce "sugestie" włączyć automatyczne odpowiedzi oraz wybrać, czy mają być wysyłane od razu (kliknij aby wysłać), czy tworzone jako wersja robocza.