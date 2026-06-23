Kierowcy zapłacą pięć razy więcej. I to już od dzisiaj

Prawo surowsze za jazdę po alkoholu. Tacy kierowcy zapłacą więcej

Kierowcy, którzy będą zmuszeni zaliczyć kurs reedukacyjny, bowiem zdarzyło im się prowadzić pojazd po alkoholu, zapłacą teraz za niego 2,5 tysiąca złotych. Przypomnijmy, że mowa o kursie, który trwa dwa dni (dwa razy po 8h, w grupach liczących do 15 osób), a wzrost ceny jest wynikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia, które wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2026.

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500 zł to była śmiesznie niska cena

Każdy sposób jest dobry, aby ukrócić pijaństwo na polskich drogach. To rodzaj działania prewencyjnego, które może zniechęcić do kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Kurs, o którym mowa, sam w sobie jest koniecznością i przeciwdziałaniem temu problemowi. Osoby, które chcą odzyskać prawo jazdy po odebraniu uprawnień właśnie z tego powodu, muszą nie tylko go zaliczyć, ale także za niego zapłacić. Do tej pory wysokość takiego kursu to był koszt 500 złotych. Od dziś opłata ta wzrośnie do 2500 złotych.

Skąd taka decyzja? Dotychczasowa opłata wydawała się nieadekwatna do obecnych realiów ekonomicznych oraz społecznych.