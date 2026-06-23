Oprogramowanie

SteamOS dla każdego. Valve szykuje przełom

Valve chce, aby z systemu SteamOS mógł korzystać każdy, także użytkownicy tradycyjnych komputerów stacjonarnych. W tym celu firma ściśle współpracuje między innymi z NVIDIĄ.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:33
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SteamOS dla każdego. Valve szykuje przełom
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Valve ma plan. Firma chce, aby system SteamOS mógł zainstalować każdy. Problem w tym, że do tej pory oprogramowanie (w wersji 3.0) współpracowało jedynie z podzespołami AMD. Posiadacze PC-tów z procesorami Intela i grafikami Intela lub AMD musieli obejść się smakiem. Jednak to się zmieni.

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SteamOS dla każdego

Pierre-Loup Griffais, jeden z inżynierów Valve, przy okazji premiery Steam Machine udzielił wywiadu serwisowi The Verge. Przyznał on, że planem firmy jest udostępnienie SteamOS każdemu graczowi, nie tylko posiadaczom konkretnych handheldów.

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W zeszłym tygodniu wydany został SteamOS w wersji 3.8.10, który współpracuje już z podzespołami Intela, w tym nadchodzącymi, przenośnymi konsolami. Jednak wciąż nie ma on wsparcia dla kart graficznych NVIDII. Na szczęście Valve ściśle współpracuje z Zielonymi, aby w niedalekiej przyszłości to zmienić. Nie nastąpi to jeszcze w tym roku, ale plan jest konkretny.

Co więcej, Valve chce, aby SteamOS mógł działać w trybie dual-boot, więc przy włączeniu komputera użytkownicy mieliby możliwość wyboru, jaki system chcą włączyć - Windowsa, czy właśnie SteamOS.

Linux, w tym właśnie SteamOS, cały czas zyskuje na popularności wśród graczy, chociaż nadal jego udział w rynku jest znikomy. Aktualnie wynosi około 4 proc., w porównanie z prawie 94 proc., które ma Windows. Jednak Linux wyprzedził już między innymi macOS, który ma 2,16 proc. rynku.

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Źródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: The Verge