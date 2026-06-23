Bezpieczeństwo

Jeśli korzystasz z WhatsAppa, to musisz uważać. To nie pisze kolega

Trwa atak na użytkowników WhatsAppa. Jego celem jest zainfekowanie urządzenia groźnym malwarem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:23
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Jeśli korzystasz z WhatsAppa, to musisz uważać. To nie pisze kolega
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Użytkownicy komunikatora WhatsApp muszą mieć się na baczności. Oszuści wykorzystują aplikację do przeprowadzenia sprytnego ataku. Używają w tym celu przejętych kont znajomych i członków rodziny.

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Atak na użytkowników WhatsApp

Cyberprzestępcy przejmują konta na WhatsAppie, a następnie wykorzystują je do przeprowadzenia ataków na innych użytkowników. Pod płaszczem znajomych lub członków rodziny rozsyłają pliki, które wyglądają jak dokumenty finansowe. W rzeczywistości mają one zaszyty we wnętrzu złośliwy kod, który po uruchomieniu instaluje na komputerze malware.

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Na podstawie dowodów zebranych od wielu ofiar za pośrednictwem zgłoszeń w mediach społecznościowych oraz nadesłanych próbek możemy stwierdzić, że sprawca uzyskał dostęp do kilku kont WhatsApp i wykorzystał je do rozpowszechniania złośliwych plików VBScript wśród osób znajdujących się na listach kontaktów zaatakowanych użytkowników.

ostrzega firma Kaspersky.

Złośliwa kampania została przygotowana w różnych wersjach językowych. Wiadomo o atakach przeprowadzonych na użytkowników w: Brazylii, Indiach, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Tajwanie, Hiszpanii, Australii, Rosji, Wietnamie oraz Malezji.

Zainstalowanie wirusa daje atakującemu zdalny dostęp do komputera, co z kolei pozwala na wyciągnięcie poufnych danych. Firma Kaspersky nie ma pewności co do źródła ataku, ale w kodzie znaleziono fragmenty w języku chińskim oraz odniesienia do adresów IP powiązanych z atakami ValleyRAT oraz GhostRAT.

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Źródła zdjęć: DenPhotos / Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer