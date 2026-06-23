Dostała wiadomość od firmy kurierskiej. Pieniądze przepadły bez śladu
Mieszkanka Gniezna straciła 7600 złotych, po tym jak otrzymała wiadomość od firmy kurierskiej. Kobieta uwierzyła, że koresponduje z przedstawicielami DHL, a w rzeczywistości rozmawiała z oszustami.
Wiadomość od firmy kurierskiej przyszła na WhatsAppie
Wszystko zaczęło się od tego, że mieszkanka Gniezna otrzymała wiadomość na WhatsAppie. Nadawca podszył się pod firmę kurierską DHL i poinformował kobietę o konieczności dokonania dopłaty do przesyłki. W wiadomości, została ona uprzejmie poproszona o zakup bonów podarunkowych oraz przesłanie ich zdjęć.
Jak informują policjanci z KPP Gniezno, kobieta postąpiła zgodnie z instrukcjami oszustów i wykonała wszystkie polecenia. Następnego dnia, fałszywy pracownik DHL ponownie się z nią skontaktował, twierdząc że wystąpił problem techniczny i konieczne jest dokonanie kolejnej wpłaty. Poprosił o wpłacenie sumy 600 złotych. To był moment, kiedy kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak. Zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Po podliczeniu strat, okazało się, że wyniosły one łącznie 7600 złotych.
Cała sprawa została pilnie zgłoszona na policję, która przy tej okazji apeluje o ostrożność podczas korespondencji przez popularne komunikatory typu WhatsApp. Niestety, oszuści czyhają na okazje wszędzie, a dopłata do paczki jest jednym z ich ulubionych chwytów. Nie przelewajmy żadnych pieniędzy osobom, których nie znamy, a które napiszą do nas na WhatsAppie. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, zweryfikujmy ją u źródła.