Dostała wiadomość od firmy kurierskiej. Pieniądze przepadły bez śladu

Wiadomość od firmy kurierskiej przyszła na WhatsAppie

Wszystko zaczęło się od tego, że mieszkanka Gniezna otrzymała wiadomość na WhatsAppie. Nadawca podszył się pod firmę kurierską DHL i poinformował kobietę o konieczności dokonania dopłaty do przesyłki. W wiadomości, została ona uprzejmie poproszona o zakup bonów podarunkowych oraz przesłanie ich zdjęć.

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Jak informują policjanci z KPP Gniezno, kobieta postąpiła zgodnie z instrukcjami oszustów i wykonała wszystkie polecenia. Następnego dnia, fałszywy pracownik DHL ponownie się z nią skontaktował, twierdząc że wystąpił problem techniczny i konieczne jest dokonanie kolejnej wpłaty. Poprosił o wpłacenie sumy 600 złotych. To był moment, kiedy kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak. Zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Po podliczeniu strat, okazało się, że wyniosły one łącznie 7600 złotych.