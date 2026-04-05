Google One od teraz z 5 TB miejsca. Cena bez zmian

Google rozsyła do użytkowników pakietu Google One AI Pro e-maile informujące o bezpłatnym ulepszeniu ich usługi. Od teraz dołączona chmura ma już imponujące 5 TB miejsca i nie wiąże się to z dodatkową opłatą.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 05 KWI 2026
Google One od teraz z 5 TB miejsca. Cena bez zmian

Google One, czyli bezpieczeństwo, wygoda i ulepszony asystent Gemini

Google coraz agresywniej walczy o użytkowników korzystających na co dzień z dobrodziejstw, jakie przynoszą narzędzia AI. Obecnie rozszerzony dostęp do Gemini i Notebooka to wydatek 34,99 zł za Google AI Plus z 200 GB chmury lub Google One Premium za 46,99 zł z 2 TB. Oba warianty oferują okno kontekstu do 128 tys.

Google One od teraz z 5 TB miejsca. Cena bez zmian
Takie e-maile od Google bardzo lubię

Wyższą opcją, do tej pory oferowaną z chmurą 2 TB jest Google AI Pro za 97,99 zł. W tym przypadku kontekst to aż 1 mln tokenów, pozwający na o wiele bardziej złożone rozumowanie. Oprócz tego otrzymujemy 3 generowania filmów dziennie w Veo 3.1, do 100 obrazów dziennie w Nano Banana Pro, do 50 utworów 30 s w generatorze muzyki, do 100 promptów dziennie w Gemini Pro 3.1 i do 300 w trybie myślącym. Słowem, pakiet ten nadaje się już do pracy kreatywnej bez większego uczucia obciążenia limitami.

I właśnie w tym pakiecie - Google AI Pro - zwiększony został właśnie pakiet chmurowy z 2 TB do 5 TB. Cena pozostała przy tym bez zmian. Warto jednak wczytać się w szczegóły pakietu, bo zmiany są też na gorsze, jak zmniejszenie limitu dziennego generowania wideo z 5 na 3, czy nowe ograniczenia dla Antigravity, które oburzyły ostatnio Adriana Zandberga.

Google One od teraz z 5 TB miejsca. Cena bez zmian

Można taniej

Warto zauważyć, że pakiet Google AI Pro oferowany jest na rok za darmo przy zakupie smartfonów Google Pixel 10 Pro. To takie blisko 1200 zł w kieszeni dla użytkowników usługi. Sam korzystałem przez lata z chmury Google'a o pojemności 2 TB, która w obrębie Google One może być udostępniana dla aż 5 osób. Teraz za sprawą Pixela 10 Pro XL w charakterze głównego telefonu mam ją za darmo, w dodatku aktualnie o pojemności 5 TB zamiast 2 TB.

Chmura Google'a pozwala mi prosto archiwizować zdjęcia swoje i bliskich (Zdjęcia Google), a także tworzyć kopie zapasowe innych plików, bez strachu, że np. utrata telefonu oznaczać będzie nieodwracalną stratę zdjęć dzieci i zostaną tylko wspomnienia. Aktualizacja pojemności chmury przyszła w idealnym momencie, bo już teraz archiwa zajmują u mnie 1,4 TB i bardzo doceniam, że dla Google'a nie była to okazja do podwyżki cen.

Źródła zdjęć: Google, wł