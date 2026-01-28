Google dopala wyszukiwarkę. Teraz to będzie rozmowa...
Google udostępnił nową odsłonę wyszukiwarki, która ma płynnie łączyć klasyczne wyniki z konwersacją z AI. Najważniejszą nowością jest przejście na model Gemini 3 jako domyślny silnik Przeglądu od AI oraz możliwość rozpoczęcia rozmowy w Trybie AI bezpośrednio z poziomu tych podsumowań na urządzeniach mobilnych.
Google wyjaśnia, że wprowadzone zmiany mają pozwolić użytkownikom wyszukiwarki na zadawanie dowolnych pytań, niezależnie od długości i złożoności, i uzyskiwania odpowiedzi, które mogą być zarówno szybkim skrótem, jak i punktem wyjścia do pogłębionej rozmowy. Przeglądy od AI mają teraz częściej pojawiać się na stronie wyników, oferując kontekstowe odpowiedzi generowane przez Gemini 3 bez konieczności wchodzenia w osobny tryb.
Nowością jest też ściślejsza integracja z Trybem AI: z poziomu Przeglądu od AI na smartfonie można jednym tapnięciem przejść do trybu konwersacyjnego, zachowując kontekst dotychczasowego wyszukiwania. To przydatne ułatwienie, bo dotąd włączenie Trybu AI generowało nowe wyniki i odpowiedzi, często odmienne od Przeglądu od AI.
Google podkreśla, że w testach użytkownicy wyraźnie preferowali sytuację, w której wyszukiwarka naturalnie przechodzi w rozmowę i pozwala na zadawanie pytań uzupełniających zamiast powtarzania całego zapytania od zera.
Zmieniony mechanizm wyszukiwania ma działać globalnie na urządzeniach mobilnych, w regionach, gdzie dostępne są Przegląd od AI i Tryb AI, czyli także w Polsce. Google wyjaśnia, że wprowadzone ułatwienie to kolejny krok w stronę jednej, płynnej ścieżki wyszukiwania: od prostego wyniku, przez Przegląd od AI, aż po wielowątkową rozmowę z AI w ramach tej samej sesji.