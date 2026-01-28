Google dopala wyszukiwarkę. Teraz to będzie rozmowa...

Google wyjaśnia, że wprowadzone zmiany mają pozwolić użytkownikom wyszukiwarki na zadawanie dowolnych pytań, niezależnie od długości i złożoności, i uzyskiwania odpowiedzi, które mogą być zarówno szybkim skrótem, jak i punktem wyjścia do pogłębionej rozmowy. Przeglądy od AI mają teraz częściej pojawiać się na stronie wyników, oferując kontekstowe odpowiedzi generowane przez Gemini 3 bez konieczności wchodzenia w osobny tryb.

Nowością jest też ściślejsza integracja z Trybem AI: z poziomu Przeglądu od AI na smartfonie można jednym tapnięciem przejść do trybu konwersacyjnego, zachowując kontekst dotychczasowego wyszukiwania. To przydatne ułatwienie, bo dotąd włączenie Trybu AI generowało nowe wyniki i odpowiedzi, często odmienne od Przeglądu od AI.

Google podkreśla, że w testach użytkownicy wyraźnie preferowali sytuację, w której wyszukiwarka naturalnie przechodzi w rozmowę i pozwala na zadawanie pytań uzupełniających zamiast powtarzania całego zapytania od zera.