Aplikacje

Google dopala wyszukiwarkę. Teraz to będzie rozmowa...

Google udostępnił nową odsłonę wyszukiwarki, która ma płynnie łączyć klasyczne wyniki z konwersacją z AI. Najważniejszą nowością jest przejście na model Gemini 3 jako domyślny silnik Przeglądu od AI oraz możliwość rozpoczęcia rozmowy w Trybie AI bezpośrednio z poziomu tych podsumowań na urządzeniach mobilnych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google dopala wyszukiwarkę. Teraz to będzie rozmowa...

Google wyjaśnia, że wprowadzone zmiany mają pozwolić użytkownikom wyszukiwarki na zadawanie dowolnych pytań, niezależnie od długości i złożoności, i uzyskiwania odpowiedzi, które mogą być zarówno szybkim skrótem, jak i punktem wyjścia do pogłębionej rozmowy. Przeglądy od AI mają teraz częściej pojawiać się na stronie wyników, oferując kontekstowe odpowiedzi generowane przez Gemini 3 bez konieczności wchodzenia w osobny tryb.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowością jest też ściślejsza integracja z Trybem AI: z poziomu Przeglądu od AI na smartfonie można jednym tapnięciem przejść do trybu konwersacyjnego, zachowując kontekst dotychczasowego wyszukiwania. To przydatne ułatwienie, bo dotąd włączenie Trybu AI generowało nowe wyniki i odpowiedzi, często odmienne od Przeglądu od AI.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui RINGKE Fusion X MagSafe do Google Pixel 10/10 Pro Czarny
Etui RINGKE Fusion X MagSafe do Google Pixel 10/10 Pro Czarny
0 zł
64.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 64.99 zł
Szkło hybrydowe HAMMER GLASS Flex do Samsung Galaxy S24
Szkło hybrydowe HAMMER GLASS Flex do Samsung Galaxy S24
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Smartfon XIAOMI 15T 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Złoty
Smartfon XIAOMI 15T 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Złoty
0 zł
2529 zł - najniższa cena
Kup teraz 2529 zł
Advertisement

Google podkreśla, że w testach użytkownicy wyraźnie preferowali sytuację, w której wyszukiwarka naturalnie przechodzi w rozmowę i pozwala na zadawanie pytań uzupełniających zamiast powtarzania całego zapytania od zera.

Zmieniony mechanizm wyszukiwania ma działać globalnie na urządzeniach mobilnych, w regionach, gdzie dostępne są Przegląd od AI i Tryb AI, czyli także w Polsce. Google wyjaśnia, że wprowadzone ułatwienie to kolejny krok w stronę jednej, płynnej ścieżki wyszukiwania: od prostego wyniku, przez Przegląd od AI, aż po wielowątkową rozmowę z AI w ramach tej samej sesji.

Image
telepolis
Google wyszukiwarka Google przegląd od AI Tryb AI Gemini 3
Zródła zdjęć: Ridhwan Fauzi / Shutterstock
Źródła tekstu: Google