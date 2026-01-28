Wyciekł wygląd Aluminium OS. Połączy Chrome OS i Androida
To jednak nie wszystko. Otóż wyciek ten może dawać nadzieję użytkowników dotychczasowych Chromebooków na to, że ich sprzęty nie zostaną porzucone. Wciąż to jednak tylko domysły.
Google już od dawna pracuje nad połączeniem ChromeOS i Androida, chociaż efektów tej pracy zbytnio nie widać. Celem ostatecznym jest jeden system zarówno na smartfonach, jak i na komputerach. Nosi on kodową nazwę Aluminium OS, chociaż warto pamiętać, że produkt końcowy może nazywać się zupełnie inaczej. Zwłaszcza że zrezygnowanie z nazwy Android mogłoby być olbrzymim błędem wizerunkowym.
Aluminium OS
Jak jednak wyciekły informacje? Otóż całkowicie... przypadkiem. W Chromium Issue Tracker pojawił się zrzut ekranu z raportem błędu tego systemu. I chociaż już został on ukryty to serwis 9To5Google zdążył zrobić zrzut ekranu, z którego możemy się dowiedzieć naprawdę dużo o nowym systemie, który będę porównywał do Chrome OS.
I tak data, godzina, bateria, oraz łączność zniknęły z dolnego paska i powędrowały na górny. Tym samym przypomina to bardziej układ tabletu z Androidem lub... MacOS. Na szczególną uwagę zasługuje przeglądarka Chrome: ta, podobnie jak w ChromeOS obsługuje rozszerzenia, oraz umożliwia pracę w trybie okienkowym.
Na uwagę zasługują także dane o sprzęcie, na którym działa urządzenie. Otóż jest to HP Elite Dragonfly, czyli Chromebook z 2022 roku. Istnieje więc szansa, że przynajmniej część Chromebooków doczeka się aktualizacji do Aluminium OS. Co miałoby sens, ponieważ porzucenie całej platformy i przejście na kolejny system mogłoby się odbić czkawką Google. Dobrym przykładem jest tu Windows Phone 7, który został porzucony na rzecz Windows Phone 8 / Windows 10 mobile, bez możliwości aktualizacji sprzętu, co podkopało pozycję Microsoftu na rynku smartfonów. Jednak to tylko przypuszczenia i należy obserwować dalej rozwój wypadków.