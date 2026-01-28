Wyciekł wygląd Aluminium OS. Połączy Chrome OS i Androida

Google już od dawna pracuje nad połączeniem ChromeOS i Androida, chociaż efektów tej pracy zbytnio nie widać. Celem ostatecznym jest jeden system zarówno na smartfonach, jak i na komputerach. Nosi on kodową nazwę Aluminium OS, chociaż warto pamiętać, że produkt końcowy może nazywać się zupełnie inaczej. Zwłaszcza że zrezygnowanie z nazwy Android mogłoby być olbrzymim błędem wizerunkowym.

Aluminium OS

Fot: 9to5Google

Jak jednak wyciekły informacje? Otóż całkowicie... przypadkiem. W Chromium Issue Tracker pojawił się zrzut ekranu z raportem błędu tego systemu. I chociaż już został on ukryty to serwis 9To5Google zdążył zrobić zrzut ekranu, z którego możemy się dowiedzieć naprawdę dużo o nowym systemie, który będę porównywał do Chrome OS.

I tak data, godzina, bateria, oraz łączność zniknęły z dolnego paska i powędrowały na górny. Tym samym przypomina to bardziej układ tabletu z Androidem lub... MacOS. Na szczególną uwagę zasługuje przeglądarka Chrome: ta, podobnie jak w ChromeOS obsługuje rozszerzenia, oraz umożliwia pracę w trybie okienkowym.