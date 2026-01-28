Oprogramowanie

Wyciekł wygląd Aluminium OS. Połączy Chrome OS i Androida

To jednak nie wszystko. Otóż wyciek ten może dawać nadzieję użytkowników dotychczasowych Chromebooków na to, że ich sprzęty nie zostaną porzucone. Wciąż to jednak tylko domysły.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:26
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wyciekł wygląd Aluminium OS. Połączy Chrome OS i Androida

Google już od dawna pracuje nad połączeniem ChromeOS i Androida, chociaż efektów tej pracy zbytnio nie widać. Celem ostatecznym jest jeden system zarówno na smartfonach, jak i na komputerach. Nosi on kodową nazwę Aluminium OS, chociaż warto pamiętać, że produkt końcowy może nazywać się zupełnie inaczej. Zwłaszcza że zrezygnowanie z nazwy Android mogłoby być olbrzymim błędem wizerunkowym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aluminium OS

Wyciekł wygląd Aluminium OS. Połączy Chrome OS i Androida
Fot: 9to5Google

Jak jednak wyciekły informacje? Otóż całkowicie... przypadkiem. W Chromium Issue Tracker pojawił się zrzut ekranu z raportem błędu tego systemu. I chociaż już został on ukryty to serwis 9To5Google zdążył zrobić zrzut ekranu, z którego możemy się dowiedzieć naprawdę dużo o nowym systemie, który będę porównywał do Chrome OS.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-202PL-G2A 13.3" OLED Ultra 9-288V 32GB RAM 2TB SSD Windows 11 Home + Karta zniżkowa G2A
Laptop MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-202PL-G2A 13.3" OLED Ultra 9-288V 32GB RAM 2TB SSD Windows 11 Home + Karta zniżkowa G2A
0 zł
7899 zł - najniższa cena
Kup teraz 7899 zł
Laptop GIGABYTE Aorus 16X 9KG-43EEC54SD 16" 165Hz i7-13650HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4060 DLSS 3, Funkcje AI
Laptop GIGABYTE Aorus 16X 9KG-43EEC54SD 16" 165Hz i7-13650HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4060 DLSS 3, Funkcje AI
0 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999.99 zł
Laptop ASUS VivoBook S14 M3407HA-LY014W 14" IPS Ryzen 7 260 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS VivoBook S14 M3407HA-LY014W 14" IPS Ryzen 7 260 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
0 zł
3999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Advertisement

I tak data, godzina, bateria, oraz łączność zniknęły z dolnego paska i powędrowały na górny. Tym samym przypomina to bardziej układ tabletu z Androidem lub... MacOS. Na szczególną uwagę zasługuje przeglądarka Chrome: ta, podobnie jak w ChromeOS obsługuje rozszerzenia, oraz umożliwia pracę w trybie okienkowym. 

Na uwagę zasługują także dane o sprzęcie, na którym działa urządzenie. Otóż jest to HP Elite Dragonfly, czyli Chromebook z 2022 roku. Istnieje więc szansa, że przynajmniej część Chromebooków doczeka się aktualizacji do Aluminium OS. Co miałoby sens, ponieważ porzucenie całej platformy i przejście na kolejny system mogłoby się odbić czkawką Google. Dobrym przykładem jest tu Windows Phone 7, który został porzucony na rzecz Windows Phone 8 / Windows 10 mobile, bez możliwości aktualizacji sprzętu, co podkopało pozycję Microsoftu na rynku smartfonów. Jednak to tylko przypuszczenia i należy obserwować dalej rozwój wypadków. 

Image
telepolis
chrome os chromebook Aluminium OS
Zródła zdjęć: Telepolis
Źródła tekstu: Tomshardware