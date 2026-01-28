BNP Paribas ostrzega klientów: taka wiadomość to atak na konto

Kolejna fala fałszywych wiadomości od BNP Paribas

Bank ostrzega przed rosnącą falą fałszywych e-mail, które podszywają się pod oficjalną korespondencję bankową. Oszuści liczą na to, że adresaci nie sprawdzają dokładnie adresów przychodzących wiadomości i liczą na ich nieuwagę.

O jakie wiadomości konkretnie chodzi?

E-mail informuje o "nowej nieprzeczytanej wiadomości" i zawiera link, który jest ukryty pod frazą "Wyświetl wiadomość". Prowadzi on do fałszywej strony, łudząco podobnej do prawdziwej strony bankowości internetowej. Oszuści mają jeden cel - chcą wyłudzić dane służące do logowania w serwisie transakcyjnym banku.

Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Bank radzi, aby zachować czujność. Bardzo dobrze, aby wyrobić sobie nawyk, sprawdzania adresów nadawców wiadomości e-mail, szczególnie jeśli ich treść wzbudza nasz niepokój lub gdy zawiera załącznik. Podejrzany adres mailowy, który przypomina oficjalny, to istotny czynnik alarmujący, że możemy mieć do czynienia z próbą oszustwa.

Eksperci BNP Paribas radzą, aby w takiej sytuacji nie odpowiadać na taką wiadomość. Nie należy także wypełniać żadnych formularzy, ani nie klikać w linki zamieszczone w treści wiadomości, albo na obcych stronach internetowych, na jakie zostaniemy przekierowani.