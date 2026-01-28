Bezpieczeństwo

BNP Paribas ostrzega klientów: taka wiadomość to atak na konto

Na stronie internetowej banku BNP Paribas pojawił się nowy, pilny komunikat, skierowany do wszystkich klientów tej instytucji. Bank informuje o zagrożeniu oraz radzi, jak zabezpieczyć swoje konto przed atakiem. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:19
0
Kolejna fala fałszywych wiadomości od BNP Paribas 

Bank ostrzega przed rosnącą falą fałszywych e-mail, które podszywają się pod oficjalną korespondencję bankową. Oszuści liczą na to, że adresaci nie sprawdzają dokładnie adresów przychodzących wiadomości i liczą na ich nieuwagę. 

O jakie wiadomości konkretnie chodzi?

E-mail informuje o "nowej nieprzeczytanej wiadomości" i zawiera link, który jest ukryty pod frazą "Wyświetl wiadomość". Prowadzi on do fałszywej strony, łudząco podobnej do prawdziwej strony bankowości internetowej. Oszuści mają jeden cel - chcą wyłudzić dane służące do logowania w serwisie transakcyjnym banku. 

Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Bank radzi, aby zachować czujność. Bardzo dobrze, aby wyrobić sobie nawyk, sprawdzania adresów nadawców wiadomości e-mail, szczególnie jeśli ich treść wzbudza nasz niepokój lub gdy zawiera załącznik. Podejrzany adres mailowy, który przypomina oficjalny, to istotny czynnik alarmujący, że możemy mieć do czynienia z próbą oszustwa.

Eksperci BNP Paribas radzą, aby w takiej sytuacji nie odpowiadać na taką wiadomość. Nie należy także wypełniać żadnych formularzy, ani nie klikać w linki zamieszczone w treści wiadomości, albo na obcych stronach internetowych, na jakie zostaniemy przekierowani. 

Bank nigdy nie prosi o podawanie poufnych danych przez e-mail, ani nie wysyła linków do logowania w wiadomościach elektronicznych. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: nitpicker / Shutterstock
Źródła tekstu: BNP Paribas