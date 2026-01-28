BNP Paribas ostrzega klientów: taka wiadomość to atak na konto
Na stronie internetowej banku BNP Paribas pojawił się nowy, pilny komunikat, skierowany do wszystkich klientów tej instytucji. Bank informuje o zagrożeniu oraz radzi, jak zabezpieczyć swoje konto przed atakiem.
Kolejna fala fałszywych wiadomości od BNP Paribas
Bank ostrzega przed rosnącą falą fałszywych e-mail, które podszywają się pod oficjalną korespondencję bankową. Oszuści liczą na to, że adresaci nie sprawdzają dokładnie adresów przychodzących wiadomości i liczą na ich nieuwagę.
O jakie wiadomości konkretnie chodzi?
E-mail informuje o "nowej nieprzeczytanej wiadomości" i zawiera link, który jest ukryty pod frazą "Wyświetl wiadomość". Prowadzi on do fałszywej strony, łudząco podobnej do prawdziwej strony bankowości internetowej. Oszuści mają jeden cel - chcą wyłudzić dane służące do logowania w serwisie transakcyjnym banku.
Co należy zrobić w takiej sytuacji?
Bank radzi, aby zachować czujność. Bardzo dobrze, aby wyrobić sobie nawyk, sprawdzania adresów nadawców wiadomości e-mail, szczególnie jeśli ich treść wzbudza nasz niepokój lub gdy zawiera załącznik. Podejrzany adres mailowy, który przypomina oficjalny, to istotny czynnik alarmujący, że możemy mieć do czynienia z próbą oszustwa.
Eksperci BNP Paribas radzą, aby w takiej sytuacji nie odpowiadać na taką wiadomość. Nie należy także wypełniać żadnych formularzy, ani nie klikać w linki zamieszczone w treści wiadomości, albo na obcych stronach internetowych, na jakie zostaniemy przekierowani.
Bank nigdy nie prosi o podawanie poufnych danych przez e-mail, ani nie wysyła linków do logowania w wiadomościach elektronicznych.