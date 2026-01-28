Ta produkcja namiesza. Netflix oficjalnie przepisuje historię "Stranger Things"

To nie koniec "Stranger Things"

Fani serii będą zadowoleni, czeka na nich animowany prequel "Stranger Things: Opowieści z '85"). Chociaż serial zakończył się właśnie, po pięciu sezonach, ten świat będzie nadal miał szansę się rozwijać. Netflix przerobi na nowo fragmenty "Stranger Things", najlepszego serialu wszech czasów. Najwyraźniej, platforma streamingowa robi co może, aby się z nim nie rozstawać.

Przypomnijmy, że serial "Stranger Things" zakończył się na piątym sezonie i to zaskakującym zwrotem akcji w historii Jedenastki (Millie Bobby Brown). Fani są jednak bardzo zadowoleni z faktu, że historia nadal się rozwija: to teraz seria z dokumentami, grami, powieściami i jak się okazuje, animacją. Kolejnym dużym projektem jest bowiem animowany prequel "Tales From '85", który na nowo chce zdefiniować historię głównego serialu.

"Stranger Things: Opowieści z '85" animacja, która namiesza

To projekt, stworzony przez Erica Roblesa, którego akcja rozgrywa się zimą 1985 roku, a więc pomiędzy sezonami 2 i 3 serialu "Stranger Things". Ponownie połączymy się z młodszymi wersjami Jedenastki, Mike'a, Willa, Lucasa, Dustina i Maxa.

Ciekawostką jest to, że w nowej animacji nie powróci oryginalna obsada, która podkładałaby głosy postaciom. Zamiast niej usłyszymy zupełnie nowych aktorów.