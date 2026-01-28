Maszyny DHL zalewają Polskę. Stoją pod co drugą Biedronką
Operator logistyczny mocno przyspieszył rozbudowę infrastruktury w naszym kraju. Liczba maszyn paczkowych DHL gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniego roku.
3000 nowych lokalizacji w 12 miesięcy
DHL eCommerce Polska poinformował o osiągnięciu ważnego progu w rozwoju swojej sieci. Firma dysponuje obecnie ponad 8000 automatów paczkowych DHL BOX 24/7. Jeszcze pod koniec 2024 roku urządzeń było około 5000. Oznacza to bardzo dynamiczny przyrost nowych lokalizacji w skali ostatnich dwunastu miesięcy.
Kluczowym elementem tej ekspansji jest ścisła współpraca z siecią handlową Biedronka. Obecnie przy dyskontach należących do Jeronimo Martins Polska działa już 2000 maszyn żółtego operatora. Stanowi to niemal jedną czwartą całej sieci automatów tej firmy w Polsce.
Współpraca gigantów nabiera tempa
Liczby pokazują skalę partnerstwa obu podmiotów. Sieć Biedronka zakończyła rok 2025 z liczbą 3882 placówek handlowych. Biorąc pod uwagę obecność 2000 maszyn DHL przy tych sklepach, urządzenia do nadawania i odbioru paczek znajdują się przy więcej niż co drugiej Biedronce w kraju.
Konsekwentnie inwestujemy w rozwiązania out-of-home, bo wygoda i dostępność usług mają dziś dla klientów kluczowe znaczenie. Współpraca z takimi partnerami jak Biedronka pozwala nam rozwijać sieć automatów paczkowych w lokalizacjach naturalnie wpisujących się w codzienne trasy i zwyczaje klientów. Dzięki temu logistyka przestaje być dodatkowym obowiązkiem, a staje się prostym elementem codziennych spraw.
Dla naszych klientów kluczowa jest wygoda i oszczędność czasu, dlatego sklepy Biedronka coraz częściej pełnią rolę lokalnych centrów usług, które pozwalają załatwić wiele codziennych spraw przy jednej wizycie. Sieć już 2000 automatów w całej Polsce od DHL eCommerce pozwoli naszym klientom nie tylko na codzienne zakupy w najlepszych cenach, ale też w prosty sposób nadać lub odebrać paczkę, wpisując logistykę naturalnie w rytm dnia. W świecie, w którym ciągle brakuje nam czasu, takie łączenie usług jest bardzo pożądane, co potwierdzają klienci, którzy coraz chętniej korzystają z maszyn paczkowych, czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Polacy wolą automaty od kuriera
Inwestycje w rozwiązania typu out-of-home wynikają wprost ze zmieniających się preferencji konsumentów. Raport DHL E-Commerce Trends wskazuje, że 56% kupujących w Polsce wybiera automaty paczkowe jako preferowaną formę dostawy. Wygoda ta dotyczy także zwrotów towarów. Aż 79% europejskich konsumentów woli odsyłać nietrafione zakupy przez automaty lub punkty odbioru zamiast czekać na kuriera.
Obsługę maszyn wspiera aplikacja mobilna Mój DHL. Pozwala ona na nadawanie przesyłek bez konieczności drukowania papierowych etykiet. Użytkownik może załatwić wszystkie formalności na ekranie telefonu, co znacznie przyspiesza proces przy samej maszynie.
DHL i Biedronka zapowiadają dalszy rozwój sieci i instalację kolejnych urządzeń w nowych lokalizacjach.