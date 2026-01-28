Maszyny DHL zalewają Polskę. Stoją pod co drugą Biedronką

Dla naszych klientów kluczowa jest wygoda i oszczędność czasu, dlatego sklepy Biedronka coraz częściej pełnią rolę lokalnych centrów usług, które pozwalają załatwić wiele codziennych spraw przy jednej wizycie. Sieć już 2000 automatów w całej Polsce od DHL eCommerce pozwoli naszym klientom nie tylko na codzienne zakupy w najlepszych cenach, ale też w prosty sposób nadać lub odebrać paczkę, wpisując logistykę naturalnie w rytm dnia. W świecie, w którym ciągle brakuje nam czasu, takie łączenie usług jest bardzo pożądane, co potwierdzają klienci, którzy coraz chętniej korzystają z maszyn paczkowych, czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Przemysław Jurowicz, dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami sieci Biedronka