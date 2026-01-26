ING z nowością. Przyłóż kartę do telefonu i zobacz, co się stanie

ING jako pierwszy bank w Polsce wprowadził możliwość użycia karty bankowej jako dodatkowej metody potwierdzenia tożsamości w aplikacji dla użytkowników systemu iOS. Od teraz można użyć karty podczas aktywacji aplikacji mobilnej i aktywacji klucza U2F w Moim ING. Od lipca 2025 r. rozwiązanie było już dostępne na telefonach z systemem Android.

Potwierdzenie tożsamości kartą bankową – jak to działa?

Zasada działania nowej funkcji jest bardzo prosta. W trakcie potwierdzania dyspozycji klient jest proszony o przyłożenie karty płatniczej do czytnika NFC w telefonie. Metoda jest stosowania zamiennie dla połączenia telefonicznego z banku w trakcie aktywacji aplikacji mobilnej Moje ING.

Podobnie, podczas aktywacji pierwszego klucza U2F, nowa metoda jest stosowana zamiennie z aplikacją mObywatel i może zastąpić wizytę w oddziale banku.

Są jednak pewne dodatkowe zastrzeżenia. Aby karta mogła być użyta przez klienta do potwierdzenia tożsamości, powinna spełniać następujące warunki: musi to być karta fizyczna, a siłą rzeczy wykluczone są karty wirtualne, po drugie karta musie mieć włączoną zbliżeniowość i być aktywna.

Ważne jest też to, że użytkownik aplikacji musi być użytkownikiem karty, nie można więc użyć karty z tego samego banku, ale na inne nazwisko. Dopuszczone są zarówno karty debetowe, jak i kredytowe wydane przez ING Bank Śląski.