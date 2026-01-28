Sprzęt

Genialne słuchawki, które trudno mi polecić. Istny kanibalizm

CMF by Nothing Buds 2 to świetne słuchawki, którym niczego nie brakuje, a są dziś do kupienia za 179 zł. Chociaż lepszą opcją może być nieco dopłacić.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Genialne słuchawki, które trudno mi polecić. Istny kanibalizm

Nieco, czyli 30 zł do CMF by Nothing Buds 2 Plus, które oferują nieco lepsze ANC, mocniejszą baterię w etui, oraz przetworniki ze średnicą większą o 1 mm. A to wszystko za jedyne 209 zł. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz zaoszczędzić te 30 zł, czego do końca nie rozumiem, lub preferujesz żywy pomarańczowy kolor, od nudnego, jasnoszarego, co jest już jak najbardziej zrozumiałe, to CMF by Nothing Buds 2 będą dla Ciebie świetnym wyborem.

Dalsza część tekstu pod wideo
CMF by Nothing Buds 2 Mniej, niż 200 zł, a mają wszystko

CMF by Nothing Buds 2

Po powyższym można by uznać, że CMF by Nothing Buds 2 to złe słuchawki. Nic bardziej mylnego: wymiatają one konkurencję nie tylko w swoim, ale i w znacznie wyższym budżecie. Mamy tu do czynienia z 11-mm przetwornikami, które oferują świetną jakość dźwięku, co potwierdza certyfikat Hi-Res. Na pokładzie jest hybrydowe ANC o tłumieniu do 48 dB. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne KOSS Sporta Pro Czarny
Słuchawki nauszne KOSS Sporta Pro Czarny
0 zł
115 zł - najniższa cena
Kup teraz 115 zł
Słuchawki dokanałowe BUGANI Freebuds B20 ANC Kremowy
Słuchawki dokanałowe BUGANI Freebuds B20 ANC Kremowy
-52.5 zł
179.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 127.49 zł
Słuchawki douszne AWEI T85 ENC TWS Pomarańczowy
Słuchawki douszne AWEI T85 ENC TWS Pomarańczowy
0 zł
49 zł - najniższa cena
Kup teraz 49 zł
Advertisement
CMF by Nothing Buds 2 Mniej, niż 200 zł, a mają wszystko

Zaskakuje także bateria. Ta wbudowana w słuchawki pozwala słuchać muzyki przez bite 14 godzin. Bateria z etui wydłuża ten czas do 46 godzin, co jest istnym ewenementem, jak na słuchawki TWS. A wszystko to za jedyne 179 zł. Jak widzicie: naprawdę warto. Po prostu model Plus jest nieco lepszy, a przy tym niemal równie tani. 

Image
telepolis
słuchawki TWS CMF CMF by Nothing Buds 2
Zródła zdjęć: CMF by Nothing