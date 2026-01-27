Telewizja i VoD

CANAL+ odpala 11 nowych kanałów na rozrywki UEFA

CANAL+ zapowiada, że już jutro pokaże na żywo wszystkie mecze 8. kolejki fazy ligowej UEFA Champions League i Multiliga Mistrzów UEFA. Transmisje będą nadawane na osiemnastu osobnych kanałach, w tym 11 całkiem nowych.

W środę 28 stycznia CANAL+ pokaże na żywo wszystkie 18 spotkań ostatniej kolejki fazy ligowej UEFA Champions League, które zostaną rozegrane o tej samej godzinie – 21:00. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Mecze będą nadawane na kanałach CANAL+ 360 oraz CANAL+ EXTRA – już działających ( 2-7) i całkiem nowych, które rozpoczną nadawanie specjalnie na 8. kolejkę Ligi Mistrzów UEFA. To dedykowane kanały CANAL+ EXTRA od 8 do 18. Są one dostępne wyłącznie przez internet. Klienci CANAL+ z pakietem Super Sport mogą znaleźć je w serwisie streamingowym CANAL+ oraz na liście kanałów dekoderów 4K UltraBox+ i 4K DualBox+ podłączonych do internetu. Nowe dedykowane stacje zajmują pozycje 345-355

Dodatkowo wszyscy widzowie będą mogli śledzić przebieg meczów w Multilidze Mistrzów UEFA, która będzie transmitowana w CANAL+ EXTRA 1. Relacja pozwoli na bieżące łączenie się z poszczególnymi stadionami, a najważniejsze momenty wszystkich spotkań będą prezentowane niemal w czasie rzeczywistym. Multiliga Mistrzów będzie miała swoje dedykowane studio i dwóch prowadzących: Grzegorza Kaczmarczyka i Rafała Dębińskiego.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA w CANAL+ należy posiadać pakiet SUPER SPORT, jako klient telewizji satelitarnej (nowi abonenci od 48,75 zł/miesięcznie) lub jako subskrybent serwisu streamingowego CANAL+ (od 69 zł/miesięcznie).

Co czeka na kibiców?

Po siedmiu kolejkach fazy ligowej tylko dwa kluby: Arsenal FC oraz Bayern Monachium – mogą być pewne awansu do 1/8 finału. O pozostałe sześć miejsc toczy się niezwykle zacięta walka, która zapewne potrwa do ostatnich sekund spotkań ósmej serii gier. Pewne jest natomiast, że z rozgrywek po fazie ligowej odpadną już: Kajrat Ałmaty, Villarreal, SK Slavia Praga oraz Eintracht Frankfurt.

Najważniejsze mecze 8. kolejki UEFA Champions League w CANAL+ to: Paris Saint-Germain – Newcastle United, SSC Napoli – Chelsea FC, FC Barcelona – FC Kopenhaga oraz Arsenal FC – Kairat Ałamaty. Oprócz tych czterech spotkań odbędzie się jeszcze czternaście innych. Wszystkie będzie można zobaczyć tylko w CANAL+.

Po zakończeniu fazy ligowej pierwsza ósemka tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, gdzie będzie rozstawiona na podstawie zajętych miejsc. Zespoły z miejsc 9-24 zagrają w barażach o awans do fazy pucharowej, a drużyny z miejsc 25-36 zakończą udział w europejskich pucharach w sezonie 2025/26.

