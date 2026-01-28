Apple zgapia od Chińczyków. iPhone 18 Pro jak Oppo i Vivo

O kolejnej generacji telefonów Apple wiadomo już coraz więcej, a z najnowszych przecieków wynika, że iPhone 18 Pro jako dodatek do aparatów otrzyma zewnętrzny telekonwerter do teleobiektywu. Takie akcesorium optyczne nie jest zupełną nowością w świecie smartfonów, ale byłoby dużą zmianą w podejściu Apple – zamiast polegać wyłącznie na wbudowanej optyce i obróbce komputerowej, firma miałaby w ofercie oficjalny moduł rozszerzający możliwości aparatu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za przeciek odpowiada znany z Weibo leakster Smart Pikachu, który twierdzi, że Apple testuje telekonwertery z myślą o serii iPhone 18 Pro. Na razie brakuje jednak konkretnych danych technicznych – nie wiadomo, jaki mnożnik ogniskowej miałby oferować taki konwerter ani jak wyglądałaby jego integracja z systemem iOS i aplikacją aparatu. Warto też podkreślić, że źródło częściej pojawia się przy przeciekach ze świata Androida, a jego skuteczność w tematach związanych z Apple nie jest jeszcze w pełni zweryfikowana.

Mają to Vivo, Oppo, nawet Honor....

Sam pomysł telekonwertera nie jest nowy – to dodatkowy moduł optyczny zakładany na teleobiektyw, który mnoży jego ogniskową, zamiast podbijać kadr cyfrowo. W świecie mobilnym najbardziej rozwinęły go ostatnio Vivo i Oppo. Vivo w modelu X200 Ultra (a także X300 Pro) oferuje telekonwerter 2,35x, który zamienia 85 mm peryskopowego teleobiektywu (ok. 3,7x) w około 200 mm, czyli mniej więcej 8,3x zoomu optycznego. Oppo w Find X9 Pro sięga jeszcze dalej – telekonwerter Hasselblada 3,28x przekształca 70 mm (3z) w około 230 mm, co odpowiada ok. 10x zoomu, a obie firmy łączą to z bezstratnym kadrowaniem na matrycy, żeby dojść nawet do zoomów 16x i 20x o wyższej jakości niż typowy zoom cyfrowy. Swój telekonwerter zamierza wprowadzić też Honor.