Sprzęt

Apple zgapia od Chińczyków. iPhone 18 Pro jak Oppo i Vivo

Wygląda na to, że Apple znów z wielkich hukiem wprowadzi coś „amazing”, co już na dobre zaistniało w świecie Androida. Tym razem chodzi o profesjonalne telekonwertery do aparatów w telefonie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:47
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple zgapia od Chińczyków. iPhone 18 Pro jak Oppo i Vivo

O kolejnej generacji telefonów Apple wiadomo już coraz więcej, a z najnowszych przecieków wynika, że iPhone 18 Pro jako dodatek do aparatów otrzyma zewnętrzny telekonwerter do teleobiektywu. Takie akcesorium optyczne nie jest zupełną nowością w świecie smartfonów, ale byłoby dużą zmianą w podejściu Apple – zamiast polegać wyłącznie na wbudowanej optyce i obróbce komputerowej, firma miałaby w ofercie oficjalny moduł rozszerzający możliwości aparatu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za przeciek odpowiada znany z Weibo leakster Smart Pikachu, który twierdzi, że Apple testuje telekonwertery z myślą o serii iPhone 18 Pro. Na razie brakuje jednak konkretnych danych technicznych – nie wiadomo, jaki mnożnik ogniskowej miałby oferować taki konwerter ani jak wyglądałaby jego integracja z systemem iOS i aplikacją aparatu. Warto też podkreślić, że źródło częściej pojawia się przy przeciekach ze świata Androida, a jego skuteczność w tematach związanych z Apple nie jest jeszcze w pełni zweryfikowana.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui APPLE Clear Case MagSafe do iPhone 17 Pro Max Przezroczysty
Etui APPLE Clear Case MagSafe do iPhone 17 Pro Max Przezroczysty
0 zł
209.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 209.99 zł
Pasek do Apple Watch (44/45/46/49mm) S Ciemnozielony (Tytan naturalny)
Pasek do Apple Watch (44/45/46/49mm) S Ciemnozielony (Tytan naturalny)
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm koperta tytanowa (czarny) + bransoleta mediolańska z tytanu rozmiar M (czarny)
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm koperta tytanowa (czarny) + bransoleta mediolańska z tytanu rozmiar M (czarny)
-198.2 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3500.8 zł
Advertisement

Mają to Vivo, Oppo, nawet Honor....

Sam pomysł telekonwertera nie jest nowy – to dodatkowy moduł optyczny zakładany na teleobiektyw, który mnoży jego ogniskową, zamiast podbijać kadr cyfrowo. W świecie mobilnym najbardziej rozwinęły go ostatnio Vivo i Oppo. Vivo w modelu X200 Ultra (a także X300 Pro) oferuje telekonwerter 2,35x, który zamienia 85 mm peryskopowego teleobiektywu (ok. 3,7x) w około 200 mm, czyli mniej więcej 8,3x zoomu optycznego. Oppo w Find X9 Pro sięga jeszcze dalej – telekonwerter Hasselblada 3,28x przekształca 70 mm (3z) w około 230 mm, co odpowiada ok. 10x zoomu, a obie firmy łączą to z bezstratnym kadrowaniem na matrycy, żeby dojść nawet do zoomów 16x i 20x o wyższej jakości niż typowy zoom cyfrowy. Swój telekonwerter zamierza wprowadzić też Honor.

Apple zgapia od Chińczyków. iPhone 18 Pro jak Oppo i Vivo

W przeciekach pojawiły się też inne, ciekawe doniesienia o aparatach iPhone’ów 18 Pro, jak chociażby układ optyczny ze zmienną przysłoną. Do premiery serii 18 jest jednak jeszcze sporo czasu, dlatego na te przecieki warto patrzeć jak na wczesny wgląd w to, co Apple sprawdza w laboratoriach, a nie na zapowiedź funkcji przesądzonych w 2026 roku.

Image
telepolis
#Apple iphone 18 pro Vivo X200 Ultra Oppo Find X9 Pro Vivo X300 Pro telekonwerter
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority