Flagowiec Honor z zewnętrznym teleobiektywem. Zoom aż 8.6x

Rok 2025 przyniósł wielki powrót zewnętrznych obiektywów w fotografii mobilnej, głównie za sprawą premiery Vivo X200 Ultra, który zadebiutował z dodatkowym akcesorium poprawiającym zoom dalekiego zasięgu. Od tego czasu widzieliśmy już podobne rozwiązania w Vivo X300 Pro oraz Oppo Find X9 Pro. Teraz do tego grona oficjalnie dołącza Honor.

Producent potwierdził na platformie Weibo, że jego nadchodzący smartfon – Honor Magic8 RSR Porsche Design – będzie oferował zewnętrzny teleobiektyw jako część specjalnego zestawu fotograficznego. Z opublikowanej grafiki wynika, że w skład pakietu wejdzie również grip, czyli uchwyt, upodabniający telefon do aparatu fotograficznego. Premiera nowego modelu Magic8 RSR Porsche Design wraz z akcesoriami zaplanowana jest na 19 stycznia.

Analiza ujawnionych materiałów wskazuje, że zewnętrzny moduł to konwerter o przybliżeniu 2.35x – rozwiązanie wydaje się bliźniaczo podobne do tego, które zastosowano w modelach Vivo. Wiadomo, że Honor Magic8 RSR Porsche Design jest wyposażony w aparat z matrycą 200 Mpix i teleobiektywem o ogniskowej 85 mm. Po nałożeniu zewnętrznego konwertera 2.35x użytkownik uzyska natywną ogniskową na poziomie około 200 mm, co przekłada się na przybliżenie optyczne rzędu około 8.6x. Producent chwali się również, że zestaw zapewni stabilizację obrazu na poziomie CIPA 6.5, co ma istotne znaczenie przy tak dużych przybliżeniach.

Honor opublikował już pierwsze sample fotograficzne wykonane przy użyciu extendera, potwierdzając zakres zoomu od 200 mm do co najmniej 800 mm, gdzie już dochodzi zoom hybrydowy ok. 33x. Wstępna ocena zdjęć sugeruje, że jakość przy 400 mm stoi na bardzo wysokim poziomie (szczególnie widać to na zdjęciu surykatki), jednak przy maksymalnym 800 mm jakość obrazu zauważalnie spada.