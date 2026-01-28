Aplikacje

WhatsApp odpala rygor. Lepiej od razu włącz

WhatsApp wprowadza bardziej zaawansowane zabezpieczenia, które mają uchronić przed wyrafinowanymi atakami szczególnie narażonych użytkowników aplikacji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:21
0
WhatsApp wprowadza mocniejsze zabezpieczenia

WhatsApp, jako jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, często jest źródłem ataków na użytkowników. Między innymi dlatego firma Meta wprowadza do aplikacji nowe, rygorystyczne zabezpieczenia.

W WhatsAppie uważamy, że czaty powinny być tak samo prywatne, jak prowadzone osobiście rozmowy. Uważamy, że każda osoba ma prawo do zachowania prywatności, a korzystanie przez nas z pełnego szyfrowania jest tego odzwierciedleniem. Wiemy również, że niektórzy z naszych użytkowników, na przykład dziennikarze lub osoby publiczne, mogą potrzebować ochrony przed rzadkimi i wysoce wyrafinowanymi cyberatakami.

czytamy na blogu WhatsApp.

W związku z tym WhatsApp wprowadza funkcję, którą nazwał "rygorystyczne ustawienia konta". Można ją aktywować w opcjach aplikacji w zakładce Prywatność > Zaawansowane. Jeśli to zrobimy, to niektóre działania komunikatora zostaną ograniczone. Chodzi między innymi o blokowanie załączników i multimediów od osób, których nie mamy w kontaktach.

Rygorystyczne ustawienia konta będą wprowadzane stopniowo w ciągu najbliższych tygodni, więc nie u wszystkich użytkowników pojawią się w tym samym czasie. Z pewnością jest to opcja, którą warto aktywować, bo znacząco utrudni życie osobom, które chciałbym przejąć nasze konto lub dane.

Zródła zdjęć: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com
Źródła tekstu: WhatsApp