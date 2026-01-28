WhatsApp odpala rygor. Lepiej od razu włącz

W WhatsAppie uważamy, że czaty powinny być tak samo prywatne, jak prowadzone osobiście rozmowy. Uważamy, że każda osoba ma prawo do zachowania prywatności, a korzystanie przez nas z pełnego szyfrowania jest tego odzwierciedleniem. Wiemy również, że niektórzy z naszych użytkowników, na przykład dziennikarze lub osoby publiczne, mogą potrzebować ochrony przed rzadkimi i wysoce wyrafinowanymi cyberatakami.

czytamy na blogu WhatsApp.