Polaków opętało. Z tej funkcji mObywatela korzystają jak szaleni

Liczba wydanych mDowodów przekroczyła barierę 11 milionów. To wzrost o blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Przez ostatnie 12 miesięcy przybyło 2,4 miliona nowych użytkowników tego cyfrowego dokumentu.

Aplikacja stała się codziennym narzędziem dla dużej części społeczeństwa. Rządowe statystyki pokazują 1,5 miliona logowań każdego dnia. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiada dalszy rozwój projektu i prace nad europejskim portfelem tożsamości.

11 milionów mObywateli to kolejny sukces aplikacji, ale także zobowiązanie do dalszego rozwoju. Za tym wynikiem stoi wieloletnia, konsekwentna praca wielu ludzi nad jakością, bezpieczeństwem i użytecznością aplikacji. Pracujemy nad kolejnymi dokumentami oraz funkcjami, w tym nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, z którym rozpoczniemy nowy etap rozwoju cyfrowego państwa. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Nie tylko dowód osobisty

Drugim najchętniej pobieranym dokumentem w Polsce jest cyfrowe prawo jazdy. W telefonie ma je już aktywne 6,2 miliona kierowców. Dużą popularnością cieszy się też legitymacja emeryta i rencisty oraz Karta Dużej Rodziny.

W 2025 roku baza dostępnych dokumentów powiększyła się o 16 nowych pozycji. Swoje legitymacje w wersji cyfrowej otrzymali między innymi nauczyciele, doradcy podatkowi oraz komornicy. Nowością jest mObywatel Junior dla uczniów oraz udostępniona pięć miesięcy temu legitymacja osoby z niepełnosprawnością.

Ważne usługi dla kierowców

Ostatni rok przyniósł wdrożenie 20 nowych e-usług. Kierowcy chętnie korzystają z funkcji mStłuczka. Pozwala ona na szybkie spisanie oświadczenia sprawcy kolizji bez konieczności szukania papierowych druków.

Do tej pory z tego cyfrowego formularza skorzystano 10 tysięcy razy. Od października w aplikacji dostępny jest też podpis kwalifikowany. Ma on taką samą moc prawną jak podpis odręczny na terenie całej Unii Europejskiej. Do końca roku podpisano nim 58 tysięcy dokumentów.

Sztuczna inteligencja w urzędzie

Resort cyfryzacji wprowadził do aplikacji wirtualnego asystenta. To pierwsze narzędzie oparte na sztucznej inteligencji w tym ekosystemie. Chatbot wykorzystuje polski model językowy PLLuM i odpowiada na pytania dotyczące spraw urzędowych.