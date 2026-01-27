InPost wprowadza wielką zmianę dla kierowców

Obsługa paczek z poziomu deski rozdzielczej

Grupa InPost ogłosiła pełną integrację swojej aplikacji mobilnej z systemem Android Auto. Do tej pory z podobnego rozwiązania mogli korzystać wyłącznie właściciele urządzeń marki Apple. Teraz funkcja ta trafia do znacznie szerszego grona odbiorców. Umożliwia ona zarządzanie przesyłkami bezpośrednio z wbudowanego ekranu w samochodzie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Operator logistyczny reaguje w ten sposób na rosnącą popularność inteligentnych systemów samochodowych. Wdrożenie obsługi Androida jest naturalnym następstwem wcześniejszych działań firmy. Podobna funkcja dla Apple CarPlay pojawiła się w sierpniu 2025 roku i szybko zyskała użytkowników. Statystyki pokazują, że w pierwszym miesiącu skorzystało z niej ponad 71 tysięcy osób. Zdecydowana większość użyła jej do zdalnego otwarcia skrytki.

Jak działa nowa funkcja?

Po podłączeniu telefonu kierowca widzi na wyświetlaczu auta listę przesyłek oczekujących na odbiorcę. System pozwala jednym kliknięciem uruchomić nawigację, która poprowadzi prosto do wybranego Paczkomatu lub PaczkoPunktu. Najważniejszą opcją jest jednak możliwość zdalnego otwarcia skrytki po dotarciu na miejsce. Wszystko odbywa się z poziomu kokpitu, bez konieczności szukania telefonu w kieszeni czy torebce.

Rozwiązanie to ma na celu nie tylko oszczędność czasu, ale także poprawę bezpieczeństwa na drodze. Kierowcy nie muszą obsługiwać smartfonu podczas jazdy, co pozwala im skupić się na prowadzeniu pojazdu. Odbiór paczek w drodze do pracy czy sklepu staje się dzięki temu płynniejszy.

Zaktualizuj aplikację