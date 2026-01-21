InPost dostarczył w 2025 roku 1,4 mld przesyłek. Kosmiczny wynik

Wyniki InPostu za 2025 rok

Grupa InPost opublikowała najnowsze dane operacyjne za czwarty kwartał oraz cały rok 2025. Jeśli ktoś myślał, że rynek przesyłek jest już nasycony, był w błędzie. Operator logistyczny zanotował kolejny potężny wzrost i umocnił swoją pozycję w Europie.

Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny, rozszerzyliśmy naszą sieć dostaw poza domem oraz dokonaliśmy dwóch strategicznych przejęć — Yodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii — służących umocnieniu naszej obecności na kluczowych rynkach. Dostarczenie niemal 1,4 miliarda przesyłek oraz instalacja ponad 14 000 nowych maszyn paczkowych najlepiej obrazują skuteczność naszego modelu biznesowego oraz zaufanie, jakim darzą nas klienci. W 2026 roku nadal będziemy się koncentrować na innowacjach, poprawie jakości usług oraz dalszej rozbudowie naszej sieci. Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group

Miliardy paczek w obrocie

Główna liczba, która rzuca się w oczy, to 1,4 miliarda. Tyle właśnie przesyłek dostarczył InPost w całym 2025 roku. To wzrost o 25% w porównaniu do roku poprzedniego. Tylko w czwartym kwartale, czyli w gorącym okresie przedświątecznym, kurierzy i maszyny obsłużyli prawie 418 milionów paczek.

W najbardziej pracowitym dniu sezonu przez systemy InPostu przeszło ponad 15 milionów przesyłek. To pokazuje skalę, z jaką musi mierzyć się infrastruktura firmy. Za tak dobre wyniki odpowiadają nie tylko polscy klienci. Ogromny wpływ miały strategiczne przejęcia, takie jak zakup Yodel w Wielkiej Brytanii czy Sending w Hiszpanii.

Wielka Brytania nowym motorem napędowym

Polska pozostaje kluczowym rynkiem, ale dynamika wzrostu jest tu już stabilna. Nad Wisłą wolumen przesyłek wzrósł o 8%, osiągając poziom ponad 763 milionów paczek. Prawdziwe szaleństwo dzieje się jednak na Wyspach.

W Wielkiej Brytanii InPost dosłownie wystrzelił w górę. Liczba dostarczonych tam przesyłek wzrosła niemal trzykrotnie rok do roku. Brytyjczycy odebrali w 2025 roku ponad 262 miliony paczek. To wyraźny sygnał, że model biznesowy, który sprawdził się w Polsce, przyjmuje się też na trudnych rynkach zachodnich.

Paczkomaty rosną jak grzyby po deszczu

Więcej paczek wymaga większej liczby skrytek. Sieć punktów OOH (Out-of-Home) Grupy liczy już 94500 lokalizacji. Same Paczkomaty to już armia ponad 61 tysięcy urządzeń. Tylko w minionym roku postawiono ich rekordowe 14200.

W Polsce mamy już ponad 28000 maszyn. Jednak InPost mocno inwestuje w infrastrukturę zagraniczną. W strefie Euro stoi już ponad 19000 automatów, a w Wielkiej Brytanii ich liczba zbliża się do 14000. Firma zapowiada, że w 2026 roku nadal będzie stawiać na innowacje i zagęszczanie sieci.