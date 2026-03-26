Android Auto z nowością, którą zauważysz od razu

Falujący pasek postępu i nowy układ

Nowy szablon odtwarzacza zapowiadano już podczas konferencji I/O w 2025 roku jako element biblioteki Android for Cars. Kierowcy musieli jednak długo czekać na realizację tych zapowiedzi ze strony producenta. Obecnie firma z Mountain View rozpoczęła szerokie udostępnianie odświeżonego interfejsu. Posiadacze aut informują w sieci o widocznych zmianach. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest nowy, falujący pasek postępu odtwarzania.

Nowe wzornictwo bezpośrednio nawiązuje do wytycznych projektowych Material 3 Expressive. Podobne rozwiązania graficzne są już obecne w aplikacjach muzycznych na smartfonach z systemem Android. Google kontynuuje więc ujednolicanie wyglądu swoich usług na różnych urządzeniach.

Zmianie uległ również układ głównego ekranu odtwarzania w samochodzie. System dzieli teraz przyciski sterujące na dwie odrębne połowy wyświetlacza. Lewa sekcja zawiera podstawowy przycisk odtwarzania oraz wstrzymywania słuchanej muzyki. Z kolei prawa strona służy od teraz do obsługi funkcji danej aplikacji. Zależnie od używanego programu, może to być przycisk szybkiego przewijania czy kontrola prędkości słuchanych podcastów.

Taki podział interfejsu może z początku stanowić pewne utrudnienie dla kierowców, wymagając wypracowania zupełnie nowych nawyków podczas jazdy. Zmiana układu będzie odczuwalna zwłaszcza w pojazdach z kierownicą po prawej stronie.

Poprawki błędów z łącznością

Przy okazji tej modyfikacji oprogramowania wprowadzono również inną aktualizację. Amerykański gigant wdrożył łatkę rozwiązującą niedawne problemy z nawiązywaniem połączenia. Takie usterki dotykały w ostatnich dniach wielu posiadaczy smartfonów, jednak głównie sprzętu Samsung Galaxy oraz Google Pixel. Wyeliminowanie tego błędu przywraca poprawne działanie systemu w aucie.

Aktualizacja włączana zdalnie

Wdrożenie nowości w Android Auto nie wymaga ręcznego pobierania plików ze sklepu. Google włącza nowe funkcje zdalnie po stronie serwera. Większość popularnych aplikacji muzycznych powinna automatycznie załadować zaktualizowany interfejs. Zmiana jest widoczna zaraz po uruchomieniu systemu w pojeździe.

Proces wdrażania nowości przez firmę Google w Android Auto od lat przebiega bardzo powoli. Dobrym przykładem jest integracja systemu z asystentem Gemini. Rozwiązanie to zapowiedziano pod koniec 2025 roku, ale nadal nie trafiło do większości pojazdów.